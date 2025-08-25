El proyecto Lázaro continúa: La Laguna refuerza con Cáritas la atención a personas sin hogar

El Ayuntamiento de La Laguna y Cáritas Diocesana de Tenerife han firmado un convenio de colaboración para garantizar la continuidad del proyecto Lázaro durante 2025, una iniciativa con 30 años de trayectoria en la atención a personas en situación de sinhogarismo o en riesgo de padecerla.

El acuerdo, rubricado por el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y el director de Cáritas, Juan Rognoni Escario, contempla una subvención municipal de 15.000 euros para apoyar un programa que aplica un enfoque biopsicosocial en la intervención con personas sin hogar, con adicciones o patología dual.

“El proyecto Lázaro es un ejemplo del enorme trabajo que Cáritas desarrolla en el ámbito social y con quienes mantenemos varias líneas de colaboración”, señaló el alcalde. Recordó, además, que el Ayuntamiento destina más de 1,1 millones de euros en subvenciones nominativas al tercer sector para reforzar la atención a mayores, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Atención integral y personalizada

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, explicó que el programa ofrece un recurso alojativo de acogida y un plan de intervención personalizado, que abarca desde la cobertura de necesidades básicas hasta la atención en salud física y mental, adicciones, cuestiones administrativas y judiciales, y procesos de inclusión social y psicoeducación.

El objetivo, detalló la edil, es “asegurar una intervención integral y acompañar a cada persona en el fortalecimiento de sus derechos y deberes, de manera que se favorezca su integración plena en la comunidad”.

Tres décadas de evolución

El proyecto Lázaro nació en 1995 como recurso de acompañamiento a personas con sida en la fase final de sus vidas. Con el avance de los tratamientos médicos, en el año 2000 se reorientó hacia el fomento de la autonomía personal y la integración social.

Posteriormente, entre 2013 y 2019, se amplió el perfil de atención a personas en situación de sinhogarismo con problemáticas asociadas a la exclusión social. Actualmente, y tras una reestructuración del programa alojativo de Cáritas, el recurso acoge de forma prioritaria a hombres en situación de extrema vulnerabilidad, manteniendo la atención especializada a quienes presentan VIH, patología dual u otras problemáticas de salud.

Con este convenio, La Laguna consolida su colaboración con una entidad de referencia en el acompañamiento y la inclusión social, reforzando la red de apoyo a quienes más lo necesitan en el municipio.