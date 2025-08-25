Los colegios de La Laguna estrenan mejoras para el nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de La Laguna ha desarrollado este verano un plan de mantenimiento y mejora en los centros educativos del municipio, con actuaciones en aulas, baños, cocinas, canchas deportivas y espacios administrativos, entre otras dependencias.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que desde 2019 se aprovechan los meses estivales para acometer estas obras, atendiendo las demandas de la comunidad educativa. “Nuestro objetivo es que cada inicio de curso se realice en las mejores condiciones posibles, garantizando espacios seguros y adecuados para alumnado y profesorado”, destacó.

Intervenciones en 26 colegios y centros de adultos

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, detalló que las actuaciones han llegado a los 26 centros de Infantil y Primaria, así como a los dos centros de adultos y sus respectivas filiales, repartidos en los seis distritos del municipio. Algunas de las intervenciones continuarán durante los próximos meses, en función de su complejidad técnica o de la disponibilidad de materiales.

Entre las mejoras realizadas figuran el pintado y acondicionamiento de muros y escaleras, la reparación de vallas de seguridad, puertas, pasillos y accesos principales, además de la impermeabilización de cubiertas y la renovación de mobiliario. También se han demolido y ejecutado nuevas oficinas para personal administrativo.

Baños, cocinas y espacios exteriores

Uno de los ámbitos de mayor intervención ha sido el de los baños, donde se han solucionado desperfectos por humedades o roturas de tuberías, renovando inodoros, lavabos y sistemas de desagüe.

Asimismo, se han reformado cocinas con equipamientos deteriorados y, en las instalaciones exteriores, se han actualizado elementos deportivos y repuesto pavimentos en canchas, prestando especial atención a las medidas de seguridad.

Con este plan, el Ayuntamiento busca garantizar que los colegios y centros educativos del municipio inicien el curso escolar en espacios modernizados, seguros y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.