El Ayuntamiento de La Laguna amplía la red de minipuntos limpios itinerantes para facilitar el reciclaje de residuos contaminantes

El Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado desde esta semana la red de minipuntos limpios itinerantes, con el objetivo de acercar a la ciudadanía un recurso clave para la gestión segura de residuos de pequeño tamaño y alto impacto contaminante.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que el propósito de esta medida es “simplificar el gesto de reciclar y ofrecer una alternativa cómoda para que los vecinos puedan deshacerse de residuos que no deben ir a la basura convencional, como pilas, bombillas o cartuchos de tinta”.

Según el edil, los minipuntos se ubicarán de forma rotatoria en diferentes pueblos y barrios de La Laguna, “para que cualquier persona, viva donde viva, tenga cerca un espacio donde depositarlos de manera responsable”.

Calendario de ubicación

Los minipuntos limpios estarán operativos:

Del 25 al 31 de agosto: plaza San Juan, Terrero de Lucha de Valle de Guerra y parque Los Andenes .

. Del 1 al 7 de septiembre: parque La Constitución, plaza El Pico (Tejina) y plaza de la calle Anatael Cabrera (La Cuesta) .

. Del 8 al 14 de septiembre: urbanización Lagunamar y carretera El Rosarito (Valle Tabares) .

. Del 15 al 21 de septiembre: plaza San Honorato, plaza de Tejina y plaza de la calle Salomón (San Matías).

Compromiso con la sostenibilidad

Hernández destacó que “el compromiso con la sostenibilidad y la economía circular es compartido, pero las instituciones debemos facilitar medios para que esa conciencia se convierta en hábitos cotidianos. Estos minipuntos son una herramienta cercana, práctica y eficaz”.

Además, desde el área de Servicios Municipales se recuerda que sigue disponible el servicio gratuito de recogida de enseres voluminosos a domicilio, como colchones, muebles o electrodomésticos, mediante cita previa en el teléfono 900 102 925, con el fin de evitar el abandono de objetos en la vía pública.