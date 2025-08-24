Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina

Las calles del pueblo lagunero de Tejina han amanecido más coloridas y radiantes que de costumbre. En la esquina donde confluyen Calle Arriba y Tomás González Rivero, el mítico bar Cuatro Caminos acoge a un grupo de parranderos pone la banda sonora a la peregrinación de cientos de personas que caminan calle abajo ataviadas con colores verdes, amarillos y naranjas. Esta mañana un goteo de tejineros se ve atraído por la fuerza magnética que irradia hoy la iglesia de San Bartolomé. Una gravitación multitudinaria que, sin embargo, no es motivo de una creencia, sino la tradición más esperada por todo el pueblo: los Corazones de Tejina.

Aunque pocos conocen su fecha de origen, esta festividad nació hace más de cien años con el propósito de ofrecer a su patrón – San Bartolomé– frutas frescas, tortas y flores a cambio de un año próspero para el pueblo. La ofrenda, sin embargo, se ofrece de una forma peculiar, pues los alimentos y los ornamentos se disponen sobre tres grandes corazones de madera que se alzan frente a la santa imagen en un afán por llegar lo más cerca posible del cielo.

Cada corazón está elaborado por los vecinos de las tres calles principales del pueblo (Arriba, Abajo y el Pico) que, durante estos días, muestran su rivalidad a través de chanzas y bromas. "Es todo muy sano aunque desde fuera parezca que vamos a acabar en las manos", resume José Manuel González, uno de los vecinos de calle Abajo, que explica "igual le digo a mi vecino anda por ahí y él me responde ¿tú eres gilipollas?, pero luego acabamos de vacilón y nos vamos a echar una cerveza juntos”.

Entrada de los Corazones de Tejina / Arturo Jiménez

Y aunque parezca un sencillo ritual, los Corazones de Tejina son mucho más. Es la unión social que trasciende al culto y forma parte una historia única y el futuro de un pueblo devoto a su tradición, la más singular de Tenerife. "Ha habido celebraciones similares en Güímar o en La Palma, pero no tienen nada que ver", setencia González que, aunque ya retirado, durante 20 años fue el presidente de la Asociación de Vecinos de las tres calles y ha dedicado su vida a filmar la fiesta.

