Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito

Las administraciones empiezan a poner coto a los daños que llevan años provocando los todoterrenos, quads y las motos al Paraje Montaña de El Púlpito, que va hasta Mesa Mota. El Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna y Tegueste han comenzado a colocar barreras y cadenas para impedir el acceso de estos vehículos, que han provocado una degradación grave de este espacio natural en la frontera de La Laguna y Tegueste y ponen en peligro a los vecinos que tienen propiedades allí.

Ya se ha colocado la primera barrera y en los próximos días se pondrá una segunda en los principales accesos que utilizan de forma irresponsable 4x4, quads y motocicletas. También se colocarán cadenas en otros puntos. Todas estas protecciones tendrán llaves a disposición de los residentes y los cuerpos de medio ambiente y seguridad. Y es que la Corporación insular también ha alcanzado un compromiso con los dos ayuntamientos para reforzar la vigilancia, en la que además de las policías locales participarán agentes medioambientales y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Una breve caminata por este paraje que va desde El Púlpito a Mesa Mota, pasando por La Atalaya, con privilegiadas panorámicas a La Laguna y Tegueste, sirve para ver a simple vista los perjuicios que han producido los vehículos que circulan a toda velocidad por sus caminos de tierra, en una práctica temeraria e irrespetuosa con la biodiversidad del entorno.

El edil lagunero Rubens Ascanio observa los destrozos de los vehículos. / E. D.

Agujeros de grandes dimensiones, calvas en la vegetación, marcas de ruedas... Estas actividades no solo suponen una amenaza para este espacio natural. Según fuentes del área de Medio Natural del Cabildo, ponen en riesgo a los vecinos –hartos de las carreras de todoterrenos, motos y quads– y generan escorrentías con las lluvias que afectan a las zonas públicas y las explotaciones agrarias privadas.

Representantes de las administraciones que han puesto en marcha el plan para proteger El Púlpito, La Atalaya y Mesa Mota del vandalismo sobre ruedas visitaron este jueves la primera barrera. Entre ellos estaban Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo; y los concejales de La Laguna Fran Hernández y Domingo Galván. Pérez aseguró que el objetivo es «preservar los valores ambientales de estas zonas».

Fran Hernández detalló por su parte que «los vecinos fueron los que nos trasladaron que estas zonas están siendo utilizadas por vehículos a motor, lo que provoca el deterioro del espacio y, además, pone en riesgo su seguridad y las de quienes transitan por sus senderos». La actuación, detallaron la consejera insular y el edil, supone una inversión que ronda los 10.000 euros y es financiada por el Cabildo tinerfeño. Las tres administraciones involucradas, incluida Tegueste, lanzan 2un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso racional de los espacios naturales, respetando los valores medioambientales y evitando acciones y comportamientos que puedan implicar situaciones de riesgo para las personas o dañar la flora y la fauna».

El pleno del pasado mes de abril del Ayuntamiento de La Laguna ya había aprobado un paquete de medidas para intentar poner freno al destrozo de este paraje natural gracias a una moción presentada por Rubens Ascanio, concejal de Unidas se Puede. La principal medida era trabajar en colaboración con Tegueste en un bando conjunto con el que ordenar la paralización de la práctica no autorizada de toda actividad relacionada con vehículos de motor de tipo deportivo fuera de las zonas establecidas y aplicando la normativa vigente.

Este bando conjunto se retomará tras el verano después del cambio en la Alcaldía teguestera, cuando el pasado mes de junio Norberto Padilla (CC) suplió a Ana Mena (PSOE) merced al acuerdo de alternancia pactado entre nacionalistas y socialistas. Badel Albelo, concejal de Seguridad lagunero, asegura que «a través de la jefatura de la Policía Local hemos trabajado para aplicar con rigor las medidas de control» acordadas en aquel pleno, y que añade «ya estamos llevando a cabo». Albelo incluye entre estas medidas, con la colaboración del Cabildo, «la instalación de barreras físicas que limitan el paso de vehículos y, sobre todo, un servicio itinerante de vigilancia de la Policía Local de La Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Tegueste, para garantizar el cumplimiento».

Albelo aprovechó para «agradecer al Cabildo su implicación, porque demuestra que cuando las administraciones colaboran se logran soluciones eficaces». «No solo se trata solo de proteger un espacio natural, sino también de garantizar la convivencia y la tranquilidad de quienes lo disfrutan», concluye.