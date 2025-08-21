La Laguna amplía las prestaciones del Punto Naranja para avanzar en accesibilidad inclusiva

El Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado los recursos del Punto Naranja, el espacio reservado para la inclusión de personas con discapacidad en actos públicos al aire libre. A través de la Concejalía de Bienestar Social, se han incorporado nuevas prestaciones que buscan mejorar la accesibilidad universal y garantizar que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar de conciertos, representaciones o actividades festivas en condiciones de igualdad.

Nuevos servicios para una experiencia inclusiva

Entre las principales novedades se encuentra el servicio de audiodescripción en directo, que permitirá a personas con discapacidad visual seguir en tiempo real el desarrollo de los eventos gracias a la narración de personal especializado.

Asimismo, se ha incorporado un “libro comunicativo” basado en los pictogramas de Arasaac, dentro de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, como apoyo para aquellas personas que necesitan expresarse de forma no oral.

Otra de las mejoras destacadas es la instalación de nueva señalética accesible, que incluye información en lectura fácil y pictogramas, facilitando así la orientación de los usuarios dentro de los recintos donde se desarrolla la programación cultural o festiva.

Más recursos para la inclusión

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, subrayó que estos servicios “no solo favorecen la seguridad y el confort de los asistentes con discapacidad, sino que también generan una experiencia enriquecedora y adaptada, al tiempo que refuerzan el compromiso social de la comunidad”.

Además, el área estudia la futura incorporación de los llamados “espacios de la calma”, entornos de baja estimulación sensorial pensados para personas con autismo, con el objetivo de facilitar su participación en los actos públicos en condiciones de bienestar y seguridad.

Estas medidas se suman a los recursos ya disponibles en el Punto Naranja, como el personal de acompañamiento, préstamo de sillas de ruedas, cascos antirruido, mochilas con elementos de estimulación sensorial, bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y zonas reservadas para quienes tienen movilidad reducida.

Compromiso con la accesibilidad en La Laguna

Con estas incorporaciones, La Laguna refuerza su apuesta por un modelo de ciudad inclusiva, donde los eventos públicos se diseñan con criterios de accesibilidad universal. El Punto Naranja, identificado por su color característico, se consolida así como una referencia en Canarias en materia de integración y participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y social del municipio.