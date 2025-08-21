La Laguna amplía las prestaciones del Punto Naranja para avanzar en accesibilidad inclusiva

El servicio incorpora audiodescripción en directo, señalética accesible y pictogramas para facilitar la orientación en eventos públicos.

El Punto Naranja de La Laguna presta servicios de accesibilidad para personas con discapacidad.

El Punto Naranja de La Laguna presta servicios de accesibilidad para personas con discapacidad. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado los recursos del Punto Naranja, el espacio reservado para la inclusión de personas con discapacidad en actos públicos al aire libre. A través de la Concejalía de Bienestar Social, se han incorporado nuevas prestaciones que buscan mejorar la accesibilidad universal y garantizar que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar de conciertos, representaciones o actividades festivas en condiciones de igualdad.

Nuevos servicios para una experiencia inclusiva

Entre las principales novedades se encuentra el servicio de audiodescripción en directo, que permitirá a personas con discapacidad visual seguir en tiempo real el desarrollo de los eventos gracias a la narración de personal especializado.

Asimismo, se ha incorporado un “libro comunicativo” basado en los pictogramas de Arasaac, dentro de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, como apoyo para aquellas personas que necesitan expresarse de forma no oral.

Otra de las mejoras destacadas es la instalación de nueva señalética accesible, que incluye información en lectura fácil y pictogramas, facilitando así la orientación de los usuarios dentro de los recintos donde se desarrolla la programación cultural o festiva.

Más recursos para la inclusión

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, subrayó que estos servicios “no solo favorecen la seguridad y el confort de los asistentes con discapacidad, sino que también generan una experiencia enriquecedora y adaptada, al tiempo que refuerzan el compromiso social de la comunidad”.

Además, el área estudia la futura incorporación de los llamados “espacios de la calma”, entornos de baja estimulación sensorial pensados para personas con autismo, con el objetivo de facilitar su participación en los actos públicos en condiciones de bienestar y seguridad.

Estas medidas se suman a los recursos ya disponibles en el Punto Naranja, como el personal de acompañamiento, préstamo de sillas de ruedas, cascos antirruido, mochilas con elementos de estimulación sensorial, bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y zonas reservadas para quienes tienen movilidad reducida.

Compromiso con la accesibilidad en La Laguna

Con estas incorporaciones, La Laguna refuerza su apuesta por un modelo de ciudad inclusiva, donde los eventos públicos se diseñan con criterios de accesibilidad universal. El Punto Naranja, identificado por su color característico, se consolida así como una referencia en Canarias en materia de integración y participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y social del municipio.

TEMAS

  1. La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
  2. La falta de pozos imposibilita entregar las primeras viviendas de Las Chumberas
  3. La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
  4. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  5. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará servicios del ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna
  6. Vía libre para recuperar el antiguo humedal que da nombre a La Laguna
  7. La Laguna acude a Europa para mejorar La Cañada, su antigua vía de trashumancia
  8. La Laguna licita por primera vez el sonido e iluminación de las fiestas populares

La Laguna amplía las prestaciones del Punto Naranja para avanzar en accesibilidad inclusiva

La Laguna amplía las prestaciones del Punto Naranja para avanzar en accesibilidad inclusiva

La Catedral de La Laguna como nunca antes la habías visto

La Catedral de La Laguna como nunca antes la habías visto

El nuevo Plan de Emergencias de La Laguna estará disponible en un año

El nuevo Plan de Emergencias de La Laguna estará disponible en un año

La Laguna concluye la reparación de la cubierta del pabellón Esteban Afonso con una inversión de 42.500 euros

La Laguna concluye la reparación de la cubierta del pabellón Esteban Afonso con una inversión de 42.500 euros

San Bartolomé de Geneto celebra sus fiestas lustrales con música, tradición y actividades para todas las edades

San Bartolomé de Geneto celebra sus fiestas lustrales con música, tradición y actividades para todas las edades

La Laguna atrae a más de 8.000 turistas este verano y refuerza su posición como destino cultural en Canarias

La Laguna atrae a más de 8.000 turistas este verano y refuerza su posición como destino cultural en Canarias

La Laguna acoge el evento 'Pro BMX Clínic' con figuras nacionales e internacionales de este deporte

La Laguna acoge el evento 'Pro BMX Clínic' con figuras nacionales e internacionales de este deporte

La Laguna celebrará en noviembre el I Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión Social

La Laguna celebrará en noviembre el I Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión Social
Tracking Pixel Contents