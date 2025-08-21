El Ayuntamiento de La Laguna intensifica la limpieza de solares abandonados para prevenir incendios y plagas en el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna ha intensificado en los últimos meses las labores de control y limpieza subsidiaria de solares abandonados, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salubridad vecinal. La acumulación de basuras, restos vegetales secos y maleza convierte a estas parcelas en focos potenciales de incendio y de proliferación de plagas, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia municipal.

Focos de insalubridad y riesgos de incendio

Entre los meses de junio y julio, la Concejalía de Medio Ambiente remitió cerca de 50 requerimientos formales a propietarios de solares en mal estado, instándoles a acometer las labores de conservación y mantenimiento previstas en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en la Ordenanza municipal de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos. En caso de no cumplir con la normativa, el Consistorio intervendrá de forma subsidiaria para ejecutar los trabajos y repercutirá posteriormente los costes a los titulares.

El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, subrayó que “los solares en estado de abandono no solo afean el entorno urbano, sino que pueden convertirse en focos de insalubridad y de riesgo de incendio. Nuestro deber es velar por la seguridad de las personas y garantizar que los propietarios cumplan con la normativa”.

Derivar en expedientes sancionadores

Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con la Concejalía de Servicios Municipales, que es la encargada de ejecutar los trabajos de limpieza y desbroce. Además, se están llevando a cabo acciones paralelas de desratización y desinsectación, con el fin de minimizar riesgos sanitarios y ofrecer entornos más seguros a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la conservación de los solares corresponde de forma exclusiva a sus propietarios, quienes están obligados a mantenerlos limpios, vallados y libres de residuos. El incumplimiento puede derivar en la apertura de expedientes sancionadores y, en última instancia, en la intervención subsidiaria municipal.

Con este refuerzo en las actuaciones, el Consistorio lagunero pretende mejorar la seguridad, la salubridad y la calidad de vida en los barrios y pueblos del municipio.