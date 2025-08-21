La Laguna instala casetas provisionales de control en el camping de Punta del Hidalgo durante la reforma del recinto

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha finalizado la instalación de las nuevas casetas modulares de vigilancia y gestión en el camping de Punta del Hidalgo. Estas estructuras provisionales se utilizarán como puesto de control, atención administrativa y gestión de reservas mientras se acometen las obras de rehabilitación del edificio principal del recinto.

El concejal del área, Ángel Chinea, explicó que las nuevas casetas permiten garantizar el funcionamiento del camping mientras se ejecutan las reformas necesarias, ya que el inmueble principal presentaba desperfectos estructurales y riesgos de seguridad. “Se trata de una medida provisional para avanzar en la reapertura del espacio con todas las garantías antes del próximo mes de octubre”, señaló.

Mejoras en seguridad y accesibilidad

Las casetas provisionales han sido dotadas de rampas accesibles, acometidas eléctricas, tomas de agua y conexiones al alcantarillado. Además de las funciones de control y vigilancia, acogerán al personal encargado de la gestión de reservas y el cobro de servicios, con la previsión de que la nueva página web del camping esté operativa en las próximas semanas.

Las obras de rehabilitación en el edificio principal incluyen la reposición de muros de piedra, columnas metálicas, carpintería y el saneamiento de techos y cubiertas afectados por humedades. También se está revisando el sistema de protección contra incendios.

Chinea reconoció que el cierre provisional del camping en verano supuso un inconveniente para los campistas habituales, pero insistió en que las obras eran necesarias “para evitar riesgos de seguridad y garantizar una experiencia más completa y adaptada a las necesidades de los usuarios”.

Una reforma integral del recinto

El plan de renovación ha contemplado también la demolición de la antigua Casa del Vigilante, que presentaba graves deficiencias. La intervención incluyó la retirada de escombros y de restos de amianto mediante un gestor autorizado. Asimismo, se ha finalizado la remodelación de los baños situados en la parte alta del recinto, una de las demandas más frecuentes de los usuarios.

El concejal adelantó que, una vez reabierto, el camping será objeto de nuevas actuaciones de accesibilidad universal e inclusión, con el fin de convertirlo en un espacio plenamente adaptado a toda la ciudadanía.

Camping de referencia en Tenerife

El camping de Punta del Hidalgo, uno de los pocos recintos insulares habilitados para caravanas, autocaravanas y acampada en tiendas, cuenta con una superficie de 24.000 metros cuadrados, con capacidad para unas 250 personas distribuidas en 63 parcelas.

Situado en un enclave privilegiado del litoral lagunero, ofrece a los campistas la posibilidad de acceder a pie a establecimientos de restauración, alimentación y otros servicios de la zona, contribuyendo así a la dinamización comercial del entorno costero.