Canarias reúne en La Laguna a profesionales y consejos infantiles para impulsar los derechos de la infancia

La Laguna se convertirá en el epicentro regional de las políticas de infancia con la celebración del III Encuentro Técnico de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias, que tendrá lugar los próximos 2 y 3 de octubre en la Sala de Cámara del Teatro Leal.

El evento está organizado por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Unidad de Infancia y Familia, en colaboración con UNICEF España y las entidades locales que forman parte de la red autonómica.

Un foro para impulsar los derechos de la infancia

Durante dos jornadas, equipos técnicos municipales, representantes institucionales, entidades sociales y los propios consejos de participación infantil y adolescente compartirán experiencias, herramientas y buenas prácticas para avanzar en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en Canarias.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, destacó que “este evento refuerza el compromiso de las administraciones canarias con la escucha activa, la participación y el bienestar integral de la infancia, consolidando a La Laguna como referente en el impulso de políticas públicas con enfoque de derechos”.

Programa de actividades

El encuentro incluye ponencias, talleres y espacios participativos, entre ellos la intervención de la psicóloga y consultora Pepa Horno Goicoechea, experta en afectividad y protección infantil. También se desarrollará un taller formativo de UNICEF España sobre la prevención de la violencia desde el ámbito local.

Una de las actividades más destacadas será La ciudad narrada por la infancia, en la que niños y niñas guiarán recorridos por La Laguna mostrando su visión del municipio. Además, se celebrará un espacio de presentaciones dinámicas al estilo Pechakucha, con la participación de los Consejos de Infancia y Adolescencia.

Ciudades Amigas de la Infancia en Canarias

El encuentro reunirá a representantes de todos los municipios canarios reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia, además de los seis que se incorporarán próximamente a esta red impulsada por UNICEF.

El programa Ciudades Amigas de la Infancia busca garantizar que los municipios desarrollen políticas públicas eficaces y participativas, que promuevan los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional suscrito por España en 1990.

Ser Ciudad Amiga de la Infancia implica, entre otros compromisos, asegurar que niños, niñas y adolescentes tengan voz en las decisiones municipales, acceso a servicios de calidad, entornos seguros y la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el ocio y el juego.