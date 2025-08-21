La plaza de Bronco-Lomo Largo se moderniza con actuaciones de accesibilidad y mantenimiento

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad ha completado recientemente una actuación de mantenimiento y mejora en la plaza de Bronco-Lomo Largo, ubicada en la calle Fátima de La Laguna. Los trabajos se centraron en reforzar la accesibilidad y el acondicionamiento de este espacio público, muy frecuentado por los vecinos de la zona.

El concejal delegado del área, Ángel Chinea, explicó que la intervención, realizada durante las primeras semanas de agosto, permitió resolver distintos desperfectos que presentaba la plaza. “Son actuaciones de menor envergadura, pero fundamentales para garantizar el correcto mantenimiento de espacios públicos, reforzando su seguridad y comodidad”, señaló.

Actuaciones realizadas

La obra incluyó tareas de albañilería, cerrajería y pintura, como la reparación, lijado y pintado de barandillas, el arreglo de grietas en muros y paredes de acceso, el encalado y pintado de superficies, además de la reparación de papeleras y bancos. También se acometió el desbroce de hierbas y maleza, con el fin de mejorar la imagen y el uso cotidiano de la plaza.

Según Chinea, esta acción se enmarca dentro de un plan global de mejora de plazas y espacios públicos, concebidos como puntos de encuentro vecinal y de convivencia en los barrios y pueblos del municipio. “Queremos garantizar un mantenimiento continuado para que estos lugares cumplan con su función social y estén en buen estado”, destacó.

Plan municipal de renovación de plazas

En los últimos meses, el área de Obras e Infraestructuras ha impulsado actuaciones similares en las plazas Domingo Cubas Padilla (San Matías), El Batán, San Luis Gonzaga y San Roque. Asimismo, el Ayuntamiento ha licitado la redacción de los proyectos básicos y de ejecución para la reforma de las plazas de San Honorato, San Carmelo (San Matías), Avenida de La Libertad (San Miguel de Chimisay) y la situada tras el CEIP Ángeles Bermejo (La Cuesta). Estas iniciativas cuentan con un presupuesto base de 71.524 euros.