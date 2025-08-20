La Catedral de La Laguna como nunca antes la habías visto

La Catedral de La Lagunase adapta a los nuevos tiempos y desde el pasado sábado, 16 de agosto, ofrece a los visitantes un recorrido más amplio, con la incorporación de la torre y el campanario. Como ya sucede en otras ciudades del mundo, como en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México o el Duomo de Florencia, los turistas y residentes que deseen hacer una visita más completa al inmueble religioso lagunero ya pueden hacerlo.

De esta manera, si ya recorrer la Catedral es una experiencia enriquecedora, subir a la torre te ofrecerá unas vistas espectaculares del casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cartel de la iniciativa. / E. D.

Visita a la torre

Las entradas para acceder a la torre incluyen también el acceso a la Catedral.

En este caso, para la visita a la Catedral hay disponibles audioguías en cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano, además de audioguías infantiles en dos idiomas: español e inglés.

Sin embargo, en la visita a la torre se podrá acceder a una de ellas y ver el mecanismo del reloj, así como contemplar el campanario y una vista panorámica de la ciudad. Para este recorrido, de aproximadamente unos 40 minutos de duración, se irá acompañado por una persona del recinto.

El precio de las entradas a la torre es el siguiente:

General: 10€

Mayores de 65 años: 9€

Jóvenes de 13 a 18 años, universitarios hasta 25 años y desempleados: 8€

Ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, capacidades diferentes (>63%) y menores de 13 años: 3€

Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

Horario de las visitas a la torre y el campanario De lunes a viernes: a las 12:00 y las 13:00 horas Sábados: a las 12:00 horas

Historia de la Catedral

El origen de la Catedral de La Laguna se remonta al siglo XVI, con la edificación de la primigenia Parroquia de Los Remedios. Fue en 1819 cuando se erigió como sede catedral, siendo reconstruida en el siglo XX como la conocemos actualmente, con su fachada neoclásica, su interior de estilo neogótico o su retablo barroco.

En 1983, la Catedral recibió el título de Bien de Interés Cultural.

Sin embargo, durante más de una década el inmueble estuvo cerrado al culto. Fue en 2002 cuando cerró para llevar a cabo un proceso de restauración en el edificio. En esa época, la sede catedralicia se trasladó a la vecina Parroquia de la Concepción. Finalmente, hubo que esperar 12 años para su reapertura, que sucedió en 2014.

Recreación del interior de la Catedral / lalagunacatedral.com