El nuevo Plan de Emergencias de La Laguna estará disponible en un año

La Universidad de La Laguna (ULL) procede a revisar y actualizar el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) de La Laguna, un documento que el gobierno municipal espera aprobar en el primer semestre del año próximo. El documento resultante contemplará las amenazas derivadas del cambio climático –olas de calor extremo, incendios de última generación, lluvias torrenciales cada vez más frecuentes– así como el riesgo volcánico. Además, incluirá las posibles incidencias que pueda tener la recuperación del antiguo humedal lagunero, en lo que afecta a la canalización de escorrentías y la gestión de aguas pluviales.

«Nuestra intención es que el documento pueda estar listo para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna en el primer semestre de 2026», explicó ayer Badel Albelo, concejal de Seguridad y Emergencias. Hasta entonces, se desarrolla «un trabajo de modificación puntual por parte del área técnica de Seguridad Ciudadana, para poner al día datos relativos al organigrama, contactos y funcionamiento del operativo», apostilló el edil.

El Ayuntamiento contrató a la Fundación General de la Universidad de La Laguna para iniciar los trabajos de revisión y actualización del Plan Territorial de Emergencias Municipal (PEMU), cuya última versión fue publicada en 2014 en el Boletín Oficial de Canarias. Este proceso tiene una duración aproximada de nueve meses para culminar la revisión y actualización, así como la elaboración de anexos y revisión de contenidos.

El objetivo del gobierno municipal es que el Pleno apruebe el PEMU en el primer semestre del año próximo

Para la actualización del PEMU, La Laguna cuenta con la colaboración de un equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna, liderado por la Cátedra de Extensión Universitaria Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes, con amplia experiencia en la elaboración y actualización de planes de protección civil en distintas administraciones locales e insulares del archipiélago. El doctor en Geografía Física, Abel López Díez, encabeza el equipo técnico que reúne a cinco profesores e investigadores del departamento de Geografía e Historia de La Universidad de La Laguna, una especialista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en procesos participativos y otro en Protección Civil.

Los trabajos que se están llevando a cabo incluyen la actualización del catálogo de medios susceptibles de ser movilizados en caso de emergencia, así como aquellos elementos que pueden conformar un recurso para afrontarla. Entre otros puntos, se realizará un inventario del parque móvil municipal y se establecerán los puntos de reunión y centros de albergue, un plan de carencias o de reducción de riesgos de desastres, modelos de activación y desactivación y manuales operativos. Además, contemplará un plan de comunicaciones, cartografía con mapas de riesgo (incendio, inundación, movimiento de laderas, sismo, riesgo volcánico), mapas auxiliares (infraestructuras críticas, hidrografía, vegetación, población y rutas de evacuación) y un mapa de recursos.

Lo regulará casi todo

El PEMU constituye el marco que regirá la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para proteger a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo, desastre o calamidad pública, así como la coordinación entre las administraciones para propiciar una actuación conjunta y eficaz.

El objetivo de esta actualización pretende dar respuesta a los eventos registrados en el archipiélago en los últimos años. En el caso concreto de La Laguna, incendios forestales, temporales marinos y las inundaciones constituyen algunas de las amenazas más relevantes, tanto por su recurrencia como por su capacidad de generar impactos sobre la seguridad de la población, los ecosistemas y las infraestructuras. A estas se suman otras amenazas potenciales –episodios de viento extremo, desprendimientos, terremotos o eventos volcánicos– cuyo análisis y evaluación formarán parte de un enfoque integral del riesgo.

El concejal Badel Albelo recuerda que se realiza un análisis previo y anuncia un plan de jornadas divulgativas

Una vez finalizado el documento y que haya sido informado favorablemente por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el equipo redactor hará públicos los resultados obtenidos.

Badel Albelo recordó que en estos momentos «se está realizando un análisis previo» y anunció que habrá una etapa de trabajo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, equipos técnicos, asociaciones y ciudadanía en general, en unas mesas de trabajo multidisciplinares de las que se extraerán conclusiones fundamentales para la actualización del Plan. El concejal de Seguridad y Emergencias expuso que el planning de trabajo contempla que entre septiembre y noviembre se desarrollarán unas jornadas divulgativas sobre riesgos naturales y protocolos de actuación en emergencias, dedicadas a riesgos geológicos, como erupciones volcánicas, terremotos o desprendimientos de ladera, y a riesgos meteorológicos. «Se trata de ir concienciando a la ciudadanía en materia de prevención y emergencias, porque su participación también es fundamental en la actualización del PEMU», concluyó.

A finales de junio, el Gobierno insular trasladó a los municipios la necesidad de que los riesgos volcánicos aparezcan reflejados ya en los Planes de Emergencias Municipales (Pemus). El objetivo de esta petición no es otro que exista un punto de partida para ofrecer respuestas directas y rápidas ante una posible erupción.