Tejina se prepara para un fin de semana grande dentro de las fiestas patronales de La Laguna

Tejina afronta uno de los fines de semana más intensos de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que se prolongarán hasta finales de agosto con el apoyo de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.

El concejal del área, Dailos González, destacó que la cita con los tradicionales Corazones de Tejina representa “el esfuerzo y la unidad de sus vecinos y vecinas en torno a una tradición que ha traspasado generaciones”. Asimismo, animó a la ciudadanía de Tenerife a participar tanto en estos festejos como en los que se desarrollan en otros núcleos del municipio.

Actos destacados en Tejina

La programación incluye este viernes la Verbena de la Pamela, que reunirá a partir de las 15:00 horas en la plaza de Tejina a cientos de personas con la música de la orquesta Dorada Band y el Grupo Guaydil.

El sábado se abrirá con la proclamación de los ganadores del Concurso de Poemas y Coplas, a las 20:30 horas, en el Teatro Unión Tejina. Una hora después arrancará la Cabalgata del Pregonero, que dará paso a la Gran Verbena Popular desde las 23:00 horas.

El domingo 17 de agosto será el turno de la XL Fiesta de la Bicicleta y la XXX Proclamación de la Deportista Tejinera del Año, para cerrar con el Festival Infantil en la plaza.

Otros festejos en el municipio

Durante el fin de semana, otros barrios y localidades de La Laguna también vivirán intensamente sus celebraciones. Bajamar acogerá este viernes el XXIX Festival Folclórico Juan Rivera, a las 21:30 horas, y, el sábado, su tradicional procesión, seguida de exhibición pirotécnica y verbena popular.

En Valle de Guerra, la agenda incluye el Festival de Variedades y una gran paellada el viernes 15, mientras que el domingo habrá actividades infantiles y festival folclórico.

Las Gavias combinará su Festival de Parrandas con carreras populares, paellada vecinal y verbenas el sábado 16. Por su parte, San Roque celebrará la elección de Romera y Romero el viernes 15, y el sábado una caminata a la ermita, además de juegos, chocolatada y verbena.

En La Candelaria, el sábado se vivirá el tradicional pasacalles, a partir de las 20:30 horas, el pregón y la presentación de candidatos a Reina y Míster, seguidos de una Fiesta Ibicenca.

Con esta amplia agenda, La Laguna se llena de música, tradición y actividades para todas las edades, en un verano marcado por la participación vecinal y el arraigo cultural.