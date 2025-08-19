San Bartolomé de Geneto celebra sus fiestas lustrales con música, tradición y actividades para todas las edades

San Bartolomé de Geneto se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas patronales, que este año llegarán con un programa que incluye más de una decena de actividades para todos los públicos. Los actos, organizados por la Comisión de Fiestas en colaboración con el área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, se extenderán hasta el próximo 31 de agosto.

El concejal responsable del área, Dailos González, destacó que estos festejos representan “un ejemplo de cooperación entre varias generaciones para que toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, formen parte de estos actos y engrandezcan el legado y la historia de unas tradiciones que sobreviven al paso del tiempo”.

Días cargados de fiesta y actividades

El programa arrancará el jueves 21 de agosto, a las 20:00 horas, con el pregón a cargo de Ana Rosa Castellano, Patricia Hernández y Nayra de la Rosa, representantes de la Asociación de Mujeres Magarza. La jornada inaugural se completará con actuaciones musicales y el humor de los cómicos Juanka y Lioba Herrera.

El viernes, 22 de agosto, la plaza de San Bartolomé acogerá desde las 10:00 horas un espacio dedicado a los jóvenes, con talleres, juegos y música, impulsado por la Concejalía de Educación. Posteriormente, tendrá lugar la tradicional Escandalera anunciadora, seguida de sesiones de los DJ Miclael Vilar y Julio.

Por otra parte, el sábado 23 se abrirá con una fiesta infantil y continuará por la tarde con los actos religiosos, incluida la misa solemne y la procesión nocturna en honor a San Bartolomé Apóstol. La jornada culminará con una verbena amenizada por The Boys Machine y Latin Sound.

El domingo, la programación incluirá una nueva misa y la procesión de regreso del santo a la plaza del barrio, acompañada de exhibición pirotécnica e inauguración de una placa conmemorativa sobre la lucha de 1834. El día cerrará con un almuerzo comunitario y una verbena con Mencey Band, Orquesta La Columbia y Grupo Pa Ti.

La agenda se retomará el viernes 29 con una noche de variedades a cargo de agrupaciones folclóricas, parrandas y espectáculos de humor y magia. El fin de semana continuará con el XXXII Baile del Candil, el sábado, y finalizará el domingo con juegos populares y la tradicional Exhibición del Haragán, una de las costumbres más entrañables de San Bartolomé de Geneto.