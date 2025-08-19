Ocio, cultura y deporte marcan la agenda juvenil de La Laguna hasta septiembre

El programa 'Pasaporte Joven' ofrece actividades gratuitas en barrios y pueblos del municipio hasta septiembre.

Actividades para los y las jóvenes del municipio de La Laguna.

Actividades para los y las jóvenes del municipio de La Laguna. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

La agenda juvenil de La Laguna incluye estos das de agosto varias propuestas de ocio, cultura y deporte que se desarrollarán en distintos puntos del municipio. Se trata de actividades enmarcadas en el programa Pasaporte Joven - Verano modo On, que busca descentralizar la oferta y llevar opciones de entretenimiento a barrios y pueblos laguneros.

Programación destacada

Martes 19 de agosto - La Joveneta se instalará en Tejina de 16:00 a 20:00 horas, con talleres, juegos y actividades deportivas.

Viernes 22 de agosto - Territorio Joven llegará a Geneto, de 10:00 a 14:00 horas, con actividades abiertas a todas las edades.

Sábado 23 de agosto - Habrá doble cita: por la mañana, la Joveneta se trasladará a El Gramal (10:00-14:00 horas); por la noche, el Recinto Festero de Valle Jiménez acogerá una nueva edición de la Ruta Salsera a partir de las 21:00 horas, con música latina bailable (salsa, bachata, merengue), animaciones y ruedas de casino.

Un verano con más de 20 localizaciones

El programa Pasaporte Joven incluye actividades en más de 20 espacios del municipio a lo largo del verano. La iniciativa contempla un sistema de pasaporte que los participantes van sellando en cada actividad. Al completar varias etapas, las personas jóvenes entran en el sorteo de distintos premios.

Todas las actividades son gratuitas y se prolongarán hasta el 19 de septiembre. La programación completa puede consultarse en la web oficial.

