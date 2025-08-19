Obras rehabilita y conserva gran parte de un inmueble centenario

La rehabilitación de un inmueble histórico situado en la calle Pintor Cristino de Vera permitirá recuperar para uso público una edificación de hace más de un siglo. La actuación, impulsada desde la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, ha supuesto la restitución de una parte destacada del techado de la casa, la reparación de algunas zonas del pavimento anterior, el lijado y acondicionamiento de puertas y ventanas y una reorganización general del espacio disponible, que abarca más de 500 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de La Laguna ejecuta la reforma del inmueble, muy próximo al casco histórico de la ciudad, que precisaba de actuaciones urgentes ante el avanzado estado de degradación que presentaba en algunas de sus dependencias.

Ángel Chinea, concejal de Obras, remarcó que «este proyecto nos ha permitido conservar buena parte de las dependencias originales de esta edificación, cuya construcción se remonta a hace más de un siglo de historia». Explicó que también se ha evitado «cualquier riesgo de desprendimiento» a causa del deterioro y la degradación de materiales.

La casa albergará las oficinas de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad

La obra prestó especial atención al techo del inmueble, en el que se ha reforzado la cubierta con vigas de madera y completado con un tejar similar al de los edificios colindantes y mantiene la estética general del resto de la casa.

Estas actuaciones se han acometido con medios propios y con personal del Plan Especial de Empleo. El valor histórico del inmueble y los materiales utilizados en la época de su construcción «han dificultado estas labores, que, en muchos casos, han requerido de técnicas manuales muy precisas para no perder la carpintería original en las puertas y ventanas de las estancias que dan hacia la calle». Este trabajo minucioso se ha extendido durante nueve meses, ha señalado el gobierno local.

La Concejalía de Obras procedió a realizar un análisis pormenorizado del resto de la estructura a fin de determinar la ausencia de otras afecciones en muros y elementos básicos de la construcción.

En la actualidad, se acometen los últimos remates de pintura del exterior de esta casa, que se ha convertido en la sede oficial de las oficinas de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna. Este Departamento también ofrece atención telefónica a la ciudadanía en el teléfono de contacto 922 603 000 (extensión 16701), aclaró el Consistorio.