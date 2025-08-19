El Mercado Municipal de La Laguna estrena mejoras en accesibilidad y servicios para sus más de un millón de visitantes

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha concluido este mes de agosto una serie de trabajos de mejora en el entorno del Mercado Municipal, situado en la céntrica plaza del Cristo. Las actuaciones han incluido la restitución del pavimento y el acondicionamiento de varios accesos, con el objetivo de garantizar que cualquier persona pueda entrar a la Recova en condiciones óptimas de accesibilidad universal.

El concejal responsable del área y de Mercados, Ángel Chinea, subrayó que estas acciones responden directamente a las peticiones de los propios usuarios y profesionales del recinto. “Uno de los principales objetivos de este mandato ha sido facilitar el acceso a las instalaciones municipales y dar respuesta a las demandas que recibimos de manera directa. El Mercado Municipal es un espacio clave para la ciudad y en 2024 recibió a más de 1,1 millones de visitantes”, recordó el edil.

Más servicios y dinamización para el mercado

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento también ha impulsado otras actuaciones complementarias, como la adquisición de nueva maquinaria para almacenamiento y reciclaje de residuos, la apertura de un aparcamiento trasero con capacidad para 100 vehículos y la instalación de sensores de movimiento en los accesos para conocer la afluencia diaria de visitantes y mejorar la planificación de actividades.

Estos datos han servido para organizar una programación de eventos y campañas de dinamización en fechas señaladas como el Día de la Madre, el Día de Canarias, el Día del Padre, las Fiestas del Cristo o la Navidad, con degustaciones, concursos y actuaciones musicales que han aumentado la afluencia a los más de 50 puestos del recinto.

El mercado, epicentro comercial y gastronómico

El Mercado Municipal de La Laguna ofrece una amplia variedad de productos: frutas, verduras, carnes, pescados, quesos y vinos canarios, especias, flores, frutos secos y charcutería, además de establecimientos de restauración. A ello se suma el Mercadillo del Agricultor, que se celebra martes, jueves y sábados con productos frescos de kilómetro cero. El horario de apertura es de martes a sábado, de 6:00 a 14:00 horas, y los domingos y lunes, de 7:00 a 14:00 horas.