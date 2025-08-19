El Ayuntamiento de La Laguna refuerza la señalización y la seguridad vial en entornos escolares
El Consistorio ejecuta trabajos de mejora en zonas próximas a colegios y reforzará la educación vial con charlas y circuitos para el alumnado.
La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, dirigida por Badel Albelo, ha puesto en marcha un conjunto de acciones para mejorar la señalización y prevenir accidentes en los entornos escolares del municipio.
Los trabajos incluyen el repintado de marcas viales, la revisión del estado del firme y el incremento de señales de advertencia, atendiendo a las peticiones realizadas por los centros educativos. “Este tipo de señalización se deteriora con el tiempo y el paso constante de vehículos, por lo que es recomendable renovar la pintura y reforzar su visibilidad en esta época del año”, destacó el edil.
Educación vial para el próximo curso
Además de las mejoras físicas en la vía pública, el área de Seguridad Ciudadana desarrollará un programa educativo con charlas formativas y un circuito de seguridad vial dirigido a escolares. Agentes de la Policía Local de La Laguna explicarán a los menores el significado de las señales de tráfico, las prioridades de paso, el comportamiento adecuado como peatones y el uso seguro de bicicletas, monopatines y otros dispositivos de movilidad personal.
En lo que va de 2025, más de 30 colegios ya se han sumado a esta iniciativa. Sin embargo, el Ayuntamiento ha contactado con todos los centros escolares del municipio para extender estas acciones a la totalidad de la comunidad educativa.
Con esta estrategia, la ciudad lagunera refuerza su compromiso con la seguridad escolar, combinando intervenciones en la vía pública con acciones de concienciación que fomenten hábitos responsables desde la infancia.
