La Laguna respalda con 30.000 euros el programa cultural y divulgativo del Orfeón La Paz hasta finales de 2025

El Ayuntamiento de La Laguna y la Sociedad Cultural Orfeón La Paz han firmado un convenio de colaboración que permitirá financiar parte del programa anual de actividades culturales, científicas y artísticas que la entidad centenaria llevará a cabo hasta finales de 2025. La aportación municipal asciende a 30.000 euros, de un presupuesto total de 41.900 euros, y consolida el respaldo institucional a uno de los referentes históricos de la vida cultural lagunera.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Orfeón La Paz, Julián Brito Serrador, en un acto en el que también estuvo presente el concejal de Cultura, Adrián del Castillo.

Luis Yeray Gutiérrez subrayó “la extraordinaria labor que ha desarrollado esta entidad durante más de un siglo, así como su papel clave en la vida social, educativa y cultural del municipio. Este apoyo es una forma de reconocer esa trayectoria y seguir impulsando su labor”.

Una programación diversa y con tradición

El programa previsto incluye algunas de las actividades más emblemáticas del Orfeón La Paz, como la XXXVII Gala de Exaltación a la Mujer Canaria, el XLII Encuentro Coral Manuel Hernández o el IX Encuentro de Escuelas de Plectro ‘Ciudad de La Laguna’. También se contempla una nueva edición de la gala lírica ‘Tributo a la Tierra’, en esta ocasión dedicada al mundo de los insectos.

Una de las propuestas más originales del proyecto es la visita guiada ‘107 años en 90 escalones de historia y música lagunera’, una experiencia teatralizada con música en vivo que recorre los hitos más importantes de la historia del Orfeón.

Otras iniciativas destacadas son ‘La Laguna, Ciudad de Paz’, con motivo del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre), y el ciclo ‘Noviembre, mes de la música’, que incluirá conciertos en honor a Santa Cecilia y San Diego, además de encuentros con escuelas de música y conservatorios para fomentar el intercambio cultural.

Más de un siglo de compromiso con la cultura y la solidaridad

Fundado en 1918, el Orfeón La Paz es una de las entidades culturales más antiguas de Canarias. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con la Medalla de Oro y la Medalla de Plata de la Ciudad de La Laguna, así como con la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife, otorgada por el Cabildo, en reconocimiento a su contribución a la música y la cultura.

Además de su actividad musical, la entidad promueve acciones educativas, solidarias y de inclusión social, como talleres formativos, conferencias, exposiciones, actividades deportivas de salón y conciertos benéficos. Su vocación didáctica y altruista se refleja en iniciativas como la distribución de juguetes en Navidad o donaciones a entidades como el Asilo de Ancianos y los Hermanos de la Cruz Blanca.

Como resumen de su filosofía, desde el Orfeón La Paz aseguran: “No solo hacemos música, llevamos la música por doquier”, promoviendo no solo el arte sino también la solidaridad y el acceso a la cultura para todas las personas.