La Laguna expondrá su modelo de accesibilidad en un foro nacional que se celebrará en Córdoba en septiembre

El Ayuntamiento de La Laguna ha sido invitado a participar en un encuentro nacional sobre accesibilidad en el ámbito local, que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en Córdoba. El evento, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación ACS, reunirá a las ciudades españolas galardonadas con el prestigioso Access City Award, un reconocimiento que otorga la Comisión Europea junto al Foro Europeo de la Discapacidad.

La Laguna, que obtuvo este importante premio en su edición de 2024, se suma así a una red selecta de municipios comprometidos con la accesibilidad universal y la inclusión social. Desde su creación en 2010, solo Ávila (2011) y La Laguna (2024) han logrado alzarse con el máximo galardón europeo, entre un total de 18 ciudades españolas que han recibido menciones o premios.

Reconocimiento a una apuesta que lucha por la inclusión

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, y personal técnico del área de Discapacidad de la Concejalía de Bienestar Social, que dirige María Cruz, representarán al municipio en este foro de intercambio de experiencias. Chinea valoró la participación en este tipo de encuentros como “fundamental para compartir conocimientos, fomentar alianzas y visibilizar el compromiso real de La Laguna con una ciudad para todas las personas”.

El jurado europeo reconoció el trabajo del Ayuntamiento en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la adaptación de infraestructuras, espacios públicos, mobiliario urbano y servicios municipales, con un enfoque centrado en la accesibilidad para toda la ciudadanía, sin excepciones.

El encuentro en Córdoba permitirá a las ciudades galardonadas exponer sus buenas prácticas locales, debatir sobre enfoques innovadores y compartir lecciones aprendidas en la implementación de políticas inclusivas. Además, contará con la participación de organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad, representantes de la Comisión Europea, organismos públicos nacionales y entidades privadas vinculadas al diseño de entornos accesibles.

Trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional

Además del Access City Award, La Laguna ha recibido otros reconocimientos destacados por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, entre ellos, el Premio Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad 2024, también otorgado por la Comisión Europea y el Premio a la mejor acción comunitaria y local sobre discapacidad 2022, concedido por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). También es mérito su participación en el III Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión Social, celebrado en Ciudad Real en 2024, organizado por Fundación Ceres y la UNED.

Con estos reconocimientos, La Laguna se consolida como un referente en políticas de accesibilidad, situándose a la vanguardia de los municipios europeos comprometidos con la creación de entornos más justos, accesibles y habitables para todas las personas.