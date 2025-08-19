La Laguna impulsa la inclusión con el programa de ciclismo adaptado 'Pedaleando hacia el futuro'
Más de 300 personas de distintas edades participaron en esta iniciativa de verano que fomenta autonomía, confianza y convivencia a través del deporte.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Bienestar Social, ha concluido este verano el programa Pedaleando hacia el futuro, una propuesta que ha utilizado el ciclismo adaptado como herramienta de apoyo a personas con discapacidad y como vía de inclusión social.
La iniciativa, desarrollada por la empresa Cronotropo, formó parte de los campus inclusivos organizados en diferentes barrios del municipio y del campus adaptado realizado en el Pabellón Anchieta II de San Benito. En total, participaron 300 personas de distintas edades, desde niños y niñas hasta adolescentes, en sesiones desarrolladas en Taco, Finca España, Punta del Hidalgo, Las Mercedes y San Diego.
Impacto positivo en autonomía y habilidades motoras
La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó los buenos resultados del programa: “Hemos observado un progreso notable en las habilidades motoras, la autonomía y la integración social de los participantes, especialmente en aquellos con trastorno del espectro autista y con discapacidades físicas”.
El proyecto no solo se dirigió a personas con discapacidad, sino que también fomentó el aprendizaje del ciclismo entre menores sin diversidad funcional, promoviendo la convivencia y la inclusión plena en un entorno deportivo seguro. “La participación conjunta ayuda a aumentar la confianza, la autoestima y la conciencia sobre las distintas capacidades y necesidades de las personas”, añadió la edil.
Una metodología adaptada a todas las capacidades
El programa se basa en el método Una Bici+Y, una técnica adaptativa que facilita el aprendizaje del ciclismo mediante métodos visuales, sensoriales y de refuerzo positivo. Las sesiones progresivas comienzan con la familiarización con la bicicleta, siguen con un pedaleo asistido y culminan con la práctica independiente.
Además de sus beneficios deportivos, la propuesta convirtió los espacios públicos del municipio en puntos de encuentro entre participantes y ciudadanía, favoreciendo una integración social más amplia y natural en la comunidad.
