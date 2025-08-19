La Laguna impulsa la inclusión con el programa de ciclismo adaptado 'Pedaleando hacia el futuro'

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Bienestar Social, ha concluido este verano el programa Pedaleando hacia el futuro, una propuesta que ha utilizado el ciclismo adaptado como herramienta de apoyo a personas con discapacidad y como vía de inclusión social.

La iniciativa, desarrollada por la empresa Cronotropo, formó parte de los campus inclusivos organizados en diferentes barrios del municipio y del campus adaptado realizado en el Pabellón Anchieta II de San Benito. En total, participaron 300 personas de distintas edades, desde niños y niñas hasta adolescentes, en sesiones desarrolladas en Taco, Finca España, Punta del Hidalgo, Las Mercedes y San Diego.

Impacto positivo en autonomía y habilidades motoras

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó los buenos resultados del programa: “Hemos observado un progreso notable en las habilidades motoras, la autonomía y la integración social de los participantes, especialmente en aquellos con trastorno del espectro autista y con discapacidades físicas”.

El proyecto no solo se dirigió a personas con discapacidad, sino que también fomentó el aprendizaje del ciclismo entre menores sin diversidad funcional, promoviendo la convivencia y la inclusión plena en un entorno deportivo seguro. “La participación conjunta ayuda a aumentar la confianza, la autoestima y la conciencia sobre las distintas capacidades y necesidades de las personas”, añadió la edil.

Una metodología adaptada a todas las capacidades

El programa se basa en el método Una Bici+Y, una técnica adaptativa que facilita el aprendizaje del ciclismo mediante métodos visuales, sensoriales y de refuerzo positivo. Las sesiones progresivas comienzan con la familiarización con la bicicleta, siguen con un pedaleo asistido y culminan con la práctica independiente.

Además de sus beneficios deportivos, la propuesta convirtió los espacios públicos del municipio en puntos de encuentro entre participantes y ciudadanía, favoreciendo una integración social más amplia y natural en la comunidad.