La Laguna financia actividades culturales de la asociación Alumni ULL para 2025

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha renovado su apoyo a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna (Alumni ULL) mediante una subvención de 10.000 euros, destinada a la organización de un programa cultural durante el año 2025. Esta cantidad supone cerca del 92% de la financiación total del proyecto.

El convenio fue suscrito por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la entidad, Luis Ortigosa Castillo, en un acto en el que también participó el concejal de Cultura, Adrián del Castillo.

Actividades previstas para la Alumni ULL

El programa respaldado por el Consistorio incluirá diversas acciones culturales y divulgativas en el municipio, vinculadas a la historia de la Universidad y a su impacto académico y social. Entre ellas destacan:

Una exposición fotográfica dedicada a la vida universitaria en la primera mitad de la década de los años 70.

La grabación del vídeo-documental La Universidad de La Laguna 1971-1975, que dará continuidad a la serie sobre la vida académica del siglo XX.

Un encuentro de tunas universitarias y un concierto de la Banda Sinfónica de la ULL.

Un ciclo de conferencias y mesas redondas.

La ruta cultural La calle de las cuatro universidades.

La exposición de este año se centrará en la primera parte de la década de los 70, marcada por los últimos años de la dictadura, mientras que en próximas ediciones se abordará la etapa de la transición democrática.

Una asociación con más de dos décadas de actividad

Desde su creación en 2001, Alumni ULL ha desarrollado de forma continua actividades de promoción cultural y de divulgación universitaria. Actualmente cuenta con más de 2.100 asociados, y entre sus objetivos figura mantener un vínculo permanente entre la Universidad y la sociedad, además de contribuir a la proyección cultural y académica de la institución lagunera.