La Laguna acoge el evento 'Pro BMX Clínic' con figuras nacionales e internacionales de este deporte
El evento, que se celebra del 18 al 22 de agosto, busca mejorar la preparación técnica de los jóvenes 'riders' canarios.
San Cristóbal de La Laguna celebra esta semana el Pro BMX Clínic Ciudad de La Laguna, un encuentro formativo que reúne a jóvenes ciclistas con entrenadores y figuras destacadas de esta disciplina. La iniciativa, que se desarrollará del 18 al 22 de agosto, está organizada por la Federación Canaria de Ciclismo y el Club BMX T-Riders, con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD).
Formación con referentes del BMX
El Clínic contará con la participación de nombres reconocidos como Pierre Henry Sauze, excampeón del mundo y actual seleccionador nacional español, así como de Pablo García y Carla Gómez, quienes junto a Marcel González guiarán a los participantes en entrenamientos técnicos, físicos y tácticos adaptados a cada nivel.
El objetivo principal es mejorar la preparación de los y las riders canarios, fomentar la convivencia entre deportistas y ofrecer un aprendizaje práctico con especialistas de primer nivel.
Un deporte en crecimiento en Canarias
El representante de la Federación Canaria de Ciclismo, José Blandón, destacó que el número de licencias en BMX ha aumentado en los últimos años, y que iniciativas como este Clínic “suponen un impulso clave para la motivación y el desarrollo de la disciplina en las islas”.
Por su parte, los entrenadores resaltaron el alto nivel de los jóvenes participantes en Canarias, así como la importancia de estas jornadas para consolidar la base de este deporte.
El BMX, que combina velocidad, técnica y destreza, continúa ganando seguidores en las Islas Canarias, convirtiéndose en una de las modalidades urbanas y olímpicas con mayor proyección entre la juventud.
- La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
- La falta de pozos imposibilita entregar las primeras viviendas de Las Chumberas
- La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- 160 especies autóctonas y 3.000 metros cuadrados: el jardín botánico de San Lázaro, en La Laguna
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará servicios del ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna
- Vía libre para recuperar el antiguo humedal que da nombre a La Laguna
- La Laguna acude a Europa para mejorar La Cañada, su antigua vía de trashumancia