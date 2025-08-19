La Laguna acoge el evento 'Pro BMX Clínic' con figuras nacionales e internacionales de este deporte

San Cristóbal de La Laguna celebra esta semana el Pro BMX Clínic Ciudad de La Laguna, un encuentro formativo que reúne a jóvenes ciclistas con entrenadores y figuras destacadas de esta disciplina. La iniciativa, que se desarrollará del 18 al 22 de agosto, está organizada por la Federación Canaria de Ciclismo y el Club BMX T-Riders, con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

Formación con referentes del BMX

El Clínic contará con la participación de nombres reconocidos como Pierre Henry Sauze, excampeón del mundo y actual seleccionador nacional español, así como de Pablo García y Carla Gómez, quienes junto a Marcel González guiarán a los participantes en entrenamientos técnicos, físicos y tácticos adaptados a cada nivel.

El objetivo principal es mejorar la preparación de los y las riders canarios, fomentar la convivencia entre deportistas y ofrecer un aprendizaje práctico con especialistas de primer nivel.

Un deporte en crecimiento en Canarias

El representante de la Federación Canaria de Ciclismo, José Blandón, destacó que el número de licencias en BMX ha aumentado en los últimos años, y que iniciativas como este Clínic “suponen un impulso clave para la motivación y el desarrollo de la disciplina en las islas”.

Por su parte, los entrenadores resaltaron el alto nivel de los jóvenes participantes en Canarias, así como la importancia de estas jornadas para consolidar la base de este deporte.

El BMX, que combina velocidad, técnica y destreza, continúa ganando seguidores en las Islas Canarias, convirtiéndose en una de las modalidades urbanas y olímpicas con mayor proyección entre la juventud.