La Laguna concluye la reparación de la cubierta del pabellón Esteban Afonso con una inversión de 42.500 euros

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado las obras de reparación y adecuación de la cubierta del pabellón Camino Largo Esteban Afonso, situado en la avenida República de Argentina. Los trabajos han incluido la impermeabilización integral de la superficie, la reparación de goteras y la limpieza de canalones, con un presupuesto de 42.500 euros, incluyendo el IGIC.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, explicó que esta actuación se enmarca en un proyecto global de mejora de los techados y cerramientos de distintos pabellones del municipio, que también alcanzará instalaciones deportivas en Valle de Guerra y Guamasa.

Una mejora necesaria y consensuada

En el caso del pabellón Esteban Afonso, los trabajos se centraron en labores de conservación y mantenimiento para garantizar la seguridad y la adecuada utilización del recinto. Albelo señaló que “estas labores han sido el fruto del consenso y el trabajo conjunto entre el Consistorio, los usuarios de la instalación y entidades como el Club Baloncesto Juventud Laguna, que nos han trasladado propuestas de mejora”.

El edil añadió que el OAD mantiene un seguimiento anual de las instalaciones deportivas con el fin de detectar deficiencias y planificar su reparación. “Nuestros esfuerzos se centran en ofrecer las mejores condiciones posibles en los espacios públicos, que ayudan al aprendizaje y a la práctica de distintas disciplinas deportivas entre varias generaciones de laguneros y laguneras”, destacó.