La Laguna celebrará en noviembre el I Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión Social
El encuentro reunirá a profesionales del sector público, privado y del tercer sector los días 21 y 22 de noviembre. La inscripción es gratuita.
Ya hay fecha para el I Congreso Nacional académico y profesional de Servicios Sociales e Inclusión Social: los días 21 y 22 de noviembre. Este encuentro reunirá a especialistas del ámbito público, privado y del tercer sector para debatir sobre innovación, investigación y buenas prácticas en este campo, en La Laguna.
El evento contará con mesas redondas, ponencias invitadas y la exposición de experiencias de investigación e intervención. La inscripción ya está abierta, es gratuita y puede realizarse a través de la web, hasta completar aforo.
Así será el Congreso, con entrega de premios incluida
El programa se articula en torno a tres ejes principales: innovación en la atención a la dependencia y la inclusión social, investigación académica y aplicada, y tecnología como herramienta de apoyo en los servicios sociales.
Las sesiones contarán con la participación de equipos interdisciplinares de servicios sociales, profesorado y alumnado universitario, así como representantes de empresas y proyectos emprendedores vinculados al empleo y la inclusión.
Las buenas prácticas presentadas serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso, presidido por José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España y del Observatorio Estatal de la Dependencia. El Comité organizador estará presidido por el psicólogo Ángel Parreño Lizcano, de la Fundación Ceres.
En el marco del encuentro se entregarán los premios La Laguna Social, destinados a reconocer los mejores trabajos y buenas prácticas en investigación e intervención en servicios sociales.
Objetivos del encuentro
Entre los fines del congreso destacan poner en valor el trabajo interdisciplinar e interseccional en materia de inclusión social, impulsar la investigación y la innovación en servicios sociales, fomentar la colaboración entre administraciones, entidades privadas y tercer sector y, por último, mejorar la visibilidad de los proyectos y generar redes de trabajo conjuntas.
- La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
- La falta de pozos imposibilita entregar las primeras viviendas de Las Chumberas
- La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- 160 especies autóctonas y 3.000 metros cuadrados: el jardín botánico de San Lázaro, en La Laguna
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará servicios del ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna
- Vía libre para recuperar el antiguo humedal que da nombre a La Laguna
- La Laguna acude a Europa para mejorar La Cañada, su antigua vía de trashumancia