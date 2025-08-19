La Laguna celebrará en noviembre el I Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión Social

Ya hay fecha para el I Congreso Nacional académico y profesional de Servicios Sociales e Inclusión Social: los días 21 y 22 de noviembre. Este encuentro reunirá a especialistas del ámbito público, privado y del tercer sector para debatir sobre innovación, investigación y buenas prácticas en este campo, en La Laguna.

El evento contará con mesas redondas, ponencias invitadas y la exposición de experiencias de investigación e intervención. La inscripción ya está abierta, es gratuita y puede realizarse a través de la web, hasta completar aforo.

Así será el Congreso, con entrega de premios incluida

El programa se articula en torno a tres ejes principales: innovación en la atención a la dependencia y la inclusión social, investigación académica y aplicada, y tecnología como herramienta de apoyo en los servicios sociales.

Las sesiones contarán con la participación de equipos interdisciplinares de servicios sociales, profesorado y alumnado universitario, así como representantes de empresas y proyectos emprendedores vinculados al empleo y la inclusión.

Las buenas prácticas presentadas serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso, presidido por José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España y del Observatorio Estatal de la Dependencia. El Comité organizador estará presidido por el psicólogo Ángel Parreño Lizcano, de la Fundación Ceres.

En el marco del encuentro se entregarán los premios La Laguna Social, destinados a reconocer los mejores trabajos y buenas prácticas en investigación e intervención en servicios sociales.

Objetivos del encuentro

Entre los fines del congreso destacan poner en valor el trabajo interdisciplinar e interseccional en materia de inclusión social, impulsar la investigación y la innovación en servicios sociales, fomentar la colaboración entre administraciones, entidades privadas y tercer sector y, por último, mejorar la visibilidad de los proyectos y generar redes de trabajo conjuntas.