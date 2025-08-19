La Laguna celebra la primera caminata cultural entre San Benito y San Roque

San Cristóbal de La Laguna acogió el 16 de agosto la primera edición de la caminata de San Benito a San Roque, una iniciativa impulsada por la Asociación Amigos de la Cañada Lagunera, con la colaboración de Amigos y Romeros de San Benito, la comisión de fiestas de San Roque 2025 y el Ayuntamiento de La Laguna.

El recorrido, que comenzó a las 10:00 horas desde la plaza de San Benito, estaba abierto a cualquier persona interesada, sin necesidad de inscripción previa. La caminata tiene una duración aproximada de 160 minutos, con un nivel de dificultad media.

Patrimonio, historia y leyendas laguneras

La primera parte del itinerario tuvo como punto de partida la iglesia de San Benito Abad y recorrió la avenida Lucas Vega, la plaza de la Junta Suprema y varias calles históricas como San Agustín Viana y Deán Palahí, hasta llegar a la iglesia del Convento de las Catalinas. Allí, el historiador Carlos Rodríguez Morales ofreció una explicación sobre la imagen y el retablo de Nuestra Señora del Tránsito.

Posteriormente, la caminata continuó por la calle Nava y Grimón (antigua calle del Agua), el callejón de San Roque y la vía peatonal del Barranco de la Carnicería, hasta la plaza del Cristo. El trayecto siguió por la calle Pintor Aguiar hasta la zona de Las Cuatro Estaciones, donde se abordaron las leyendas y tradiciones vinculadas a la Cueva del Cuervo o del Diablo.

En su tercera etapa, la ruta alcanzó la Cueva de la Arena, junto al depósito de agua de Teidagua, donde se explicará el origen de la cantera y se disfrutó de una vista panorámica del entorno. El recorrido continuó junto a los restos de la antigua casa del Faro de San Roque hasta llegar a la ermita del mismo nombre, donde se ofreció una reseña sobre su historia y la figura del santo.

Degustación final para los participantes

La jornada concluyó en la ermita de San Roque, donde los asistentes podrán disfrutar de una degustación de paella, como colofón de un recorrido que une cultura, tradición y convivencia vecinal.