La Laguna celebra el Día Internacional de la Juventud con una semana llena de ocio gratuito para jóvenes

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Juventud, ha puesto en marcha una semana de actividades gratuitas para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto. La iniciativa, integrada en el programa Pasaporte Joven – Verano modo ON, busca fomentar el ocio saludable, la creatividad y la participación activa de la juventud lagunera.

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, ha señalado que esta programación especial “es una oportunidad para poner en valor el papel de la juventud en el municipio, reconociendo su talento, su implicación y su capacidad para transformar su entorno”. Asimismo, destacó que todas las actividades han sido diseñadas para ser accesibles, inclusivas y descentralizadas, con propuestas en diferentes pueblos y barrios del municipio.

Agenda de actividades para jóvenes en La Laguna

La programación arrancó este martes 12 de agosto con el taller Tras el espejo, una experiencia única en la que jóvenes de entre 14 y 30 años pudieron descubrir el arte del transformismo drag, de la mano de artistas como Drag Elektra, Drag Hefesto, Pupi Poisson y Exhuberancia Carey. La propuesta permitió conocer en directo el proceso de transformación escénica, desde el maquillaje y vestuario hasta la actitud sobre el escenario.

El miércoles 13 de agosto, la avenida Gran Poder de Bajamar será el epicentro de la jornada con el evento Bajamar Summer, que ofrecerá diversas actividades de 17:00 a 20:00 horas. A partir de las 20:00, arrancará la Fiesta Neón, con música en vivo a cargo de los artistas Airam Tejera, Yeray Padilla y Fran Valentín, hasta las 23:00 horas.

Por otra parte, el viernes 15, la plaza de la Iglesia de Santo Domingo acogerá una nueva sesión de Cine de Verano, con la proyección de la película animada de Disney Del Revés 2 (Inside Out 2), a partir de las 21:00 horas, pensada para disfrutar en familia o entre amigos.

Finalmente, el domingo 17 de agosto se celebrará el espacio Territorio Joven, que convertirá la Plaza El Cardonal en un punto de encuentro juvenil con juegos, talleres, actividades deportivas y zonas para compartir, de 10:00 a 14:00 horas.

Juventud activa y participativa

Eiroa invitó a toda la juventud lagunera a “sumarse a esta semana especial, participando en cada actividad y siendo parte activa de un verano que estamos construyendo de forma colectiva”. Además, subrayó que estas propuestas “no solo están pensadas para el disfrute, sino también para reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia en las nuevas generaciones”.