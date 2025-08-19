La Laguna celebra el Día Internacional de la Juventud con una semana llena de ocio gratuito para jóvenes
Talleres creativos, cine al aire libre, música en directo y actividades deportivas marcan la agenda juvenil lagunera hasta el 17 de agosto, dentro del programa ‘Pasaporte Joven – Verano modo ON’.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Juventud, ha puesto en marcha una semana de actividades gratuitas para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto. La iniciativa, integrada en el programa Pasaporte Joven – Verano modo ON, busca fomentar el ocio saludable, la creatividad y la participación activa de la juventud lagunera.
El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, ha señalado que esta programación especial “es una oportunidad para poner en valor el papel de la juventud en el municipio, reconociendo su talento, su implicación y su capacidad para transformar su entorno”. Asimismo, destacó que todas las actividades han sido diseñadas para ser accesibles, inclusivas y descentralizadas, con propuestas en diferentes pueblos y barrios del municipio.
Agenda de actividades para jóvenes en La Laguna
La programación arrancó este martes 12 de agosto con el taller Tras el espejo, una experiencia única en la que jóvenes de entre 14 y 30 años pudieron descubrir el arte del transformismo drag, de la mano de artistas como Drag Elektra, Drag Hefesto, Pupi Poisson y Exhuberancia Carey. La propuesta permitió conocer en directo el proceso de transformación escénica, desde el maquillaje y vestuario hasta la actitud sobre el escenario.
El miércoles 13 de agosto, la avenida Gran Poder de Bajamar será el epicentro de la jornada con el evento Bajamar Summer, que ofrecerá diversas actividades de 17:00 a 20:00 horas. A partir de las 20:00, arrancará la Fiesta Neón, con música en vivo a cargo de los artistas Airam Tejera, Yeray Padilla y Fran Valentín, hasta las 23:00 horas.
Por otra parte, el viernes 15, la plaza de la Iglesia de Santo Domingo acogerá una nueva sesión de Cine de Verano, con la proyección de la película animada de Disney Del Revés 2 (Inside Out 2), a partir de las 21:00 horas, pensada para disfrutar en familia o entre amigos.
Finalmente, el domingo 17 de agosto se celebrará el espacio Territorio Joven, que convertirá la Plaza El Cardonal en un punto de encuentro juvenil con juegos, talleres, actividades deportivas y zonas para compartir, de 10:00 a 14:00 horas.
Juventud activa y participativa
Eiroa invitó a toda la juventud lagunera a “sumarse a esta semana especial, participando en cada actividad y siendo parte activa de un verano que estamos construyendo de forma colectiva”. Además, subrayó que estas propuestas “no solo están pensadas para el disfrute, sino también para reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia en las nuevas generaciones”.
- La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
- La falta de pozos imposibilita entregar las primeras viviendas de Las Chumberas
- La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- 160 especies autóctonas y 3.000 metros cuadrados: el jardín botánico de San Lázaro, en La Laguna
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará servicios del ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna
- Vía libre para recuperar el antiguo humedal que da nombre a La Laguna
- La Laguna acude a Europa para mejorar La Cañada, su antigua vía de trashumancia