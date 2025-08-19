La Laguna atrae a más de 8.000 turistas este verano y refuerza su posición como destino cultural en Canarias

San Cristóbal de La Laguna continúa afianzando su papel como uno de los principales destinos turísticos de Canarias. Durante los meses de verano, más de 8.000 personas han sido atendidas en las oficinas de información turística de la ciudad, que se ha convertido en punto de referencia para quienes buscan combinar cultura, patrimonio y naturaleza.

Julio concentró la mayor parte de las consultas, con más de 3.200 visitantes, seguido de junio con 3.000. En los primeros días de agosto ya se contabilizaban 1.920 turistas.

Turistas de diferentes nacionalidades

La mayor parte de los viajeros proceden del territorio nacional, con 5.074 personas llegadas desde distintos puntos de España. Entre los visitantes extranjeros destacan Francia (1.030), Alemania (495) y Reino Unido (269), además de turistas procedentes de Italia, el Benelux, países nórdicos, del Este de Europa y América.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, valoró que estos datos “reflejan el magnetismo de un municipio que ofrece mucho más que una visita”. Según subrayó, la ciudad combina un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, la riqueza natural de Anaga y “la hospitalidad de su gente”, a lo que se suma una gastronomía que apuesta por el producto local y las recetas tradicionales.

En 2024, las oficinas y centros de atención turística de La Laguna recibieron cerca de 50.000 personas, una cifra que, unida a la tendencia registrada este verano, confirma la consolidación del municipio como destino de referencia en Canarias para quienes buscan experiencias ligadas a la cultura, la naturaleza y la autenticidad.