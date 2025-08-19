La Laguna y AFES renuevan su alianza para reforzar la atención en salud mental

El Ayuntamiento de La Laguna y la asociación AFES Salud Mental han renovado su convenio de colaboración para seguir desarrollando el Servicio de Orientación y Acompañamiento a la Salud Mental, una herramienta clave para el acompañamiento de personas con malestar psíquico y sus entornos familiares.

El acuerdo, que contempla una aportación municipal de 16.803 euros a través de la Concejalía de Bienestar Social, asegura la continuidad de un recurso que solo en el año 2024 benefició a 82 personas en el municipio, brindando atención especializada, escucha activa y orientación adaptada a cada proceso personal.

Apoyo institucional a una labor esencial

La firma del convenio fue formalizada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la directora general de AFES Salud Mental, Alicia Silva. El primer edil destacó “el trabajo fundamental que esta entidad realiza durante todo el año para la ciudadanía lagunera, ofreciendo un espacio de atención humana y profesional a quienes atraviesan situaciones complejas relacionadas con la salud mental”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, subrayó que “esta cooperación institucional permite llegar de forma más eficaz a las personas que más lo necesitan, y diseñar respuestas concretas para realidades de gran vulnerabilidad”. También señaló que “la alianza entre entidades públicas y sociales es la fórmula más eficaz para garantizar una atención digna, cercana y respetuosa”.

Un recurso para el empoderamiento y la recuperación

Desde AFES Salud Mental remarcan que este servicio no solo proporciona orientación, sino que apuesta por el empoderamiento de cada persona usuaria, respetando sus decisiones y acompañándolas en su proceso de recuperación. “Dar voz, ofrecer recursos, generar confianza y promover entornos seguros son pilares del trabajo que desarrollamos”, señalan desde la entidad.

Las personas interesadas en acceder al Servicio de Orientación y Acompañamiento a la Salud Mental pueden solicitar cita llamando al 922 630 856 o escribiendo al correo electrónico afes@saludmentalafes.org.

Con sede en San Cristóbal de La Laguna (Don Quijote, 36), AFES Salud Mental lleva más de 40 años de trayectoria en Canarias. Fundada en 1982, ha sido reconocida por su labor con distintivos como la declaración de Utilidad Pública (1993), el reconocimiento como entidad de Interés Público (2017) por el Gobierno de Canarias y la acreditación de la Fundación Lealtad, que avala su transparencia y buenas prácticas en gestión.