Éxito de participación en las rutas culturales de 'La Laguna a Pie: Rutas de Barrio'

El programa cultural La Laguna a Pie: Rutas de Barrio, impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Área de Patrimonio Cultural, arrancó con una gran acogida y lista de espera en su primera jornada. La iniciativa ofrece visitas guiadas gratuitas por diferentes pueblos y barrios del municipio, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, la identidad y el patrimonio local.

El estreno tuvo lugar el pasado 13 de agosto, con un recorrido por Barrio Nuevo y Gracia, al que asistieron decenas de personas de distintas edades, tanto residentes como visitantes. El itinerario estuvo guiado por la especialista en patrimonio e historia local Hortensia Ayala, quien explicó la evolución urbanística de la zona, la arquitectura tradicional, las costumbres populares y el papel de ambos barrios en el desarrollo de La Laguna. Además, la experiencia se enriqueció además con anécdotas vecinales y testimonios que aportaron cercanía y emoción al recorrido.

Una iniciativa con lista de espera

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó la gran respuesta ciudadana y subrayó que estas rutas “confirman que la población quiere conocer, valorar y disfrutar de su entorno más próximo”. Añadió que el proyecto forma parte de la estrategia municipal para descentralizar la oferta cultural y fomentar la participación vecinal en todos los rincones del municipio.

Por su parte, el director académico del proyecto Ciudades a Pie, Lucas Morales, recordó que el programa continuará durante agosto y septiembre, con nuevas visitas a Barrio Nuevo, Gracia, San Miguel de Geneto y Valle de Guerra. En total, se celebrarán 15 rutas con cerca de 500 participantes previstos. La alta demanda ha obligado a habilitar una lista de espera para dar respuesta al gran interés generado.

Patrimonio, identidad y gastronomía

Cada recorrido de La Laguna a Pie aborda aspectos como el origen de los barrios, su trazado urbano, edificaciones singulares, tradiciones populares y memoria colectiva. Además, se incorporan elementos creativos como carteles ilustrados por el artista canario Eduardo González, un logotipo de Ana Arocas y actividades de dinamización a cargo de la empresa Don Globoso, con la participación de Yanet Rodríguez.

El público asistente recibe también postales conmemorativas y puede consultar toda la información del programa en la web oficial. El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de protección y difusión del patrimonio cultural lagunero, con especial atención a los elementos menos conocidos pero de gran valor para la identidad local.