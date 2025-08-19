Éxito de participación en las rutas culturales de 'La Laguna a Pie: Rutas de Barrio'

La primera edición de 'La Laguna a Pie: Rutas de Barrio' llena todas sus plazas y despierta gran interés entre los vecinos y las vecinas.

Primera edición de 'La Laguna a Pie: Rutas de Barrio'.

Primera edición de 'La Laguna a Pie: Rutas de Barrio'. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El programa cultural La Laguna a Pie: Rutas de Barrio, impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Área de Patrimonio Cultural, arrancó con una gran acogida y lista de espera en su primera jornada. La iniciativa ofrece visitas guiadas gratuitas por diferentes pueblos y barrios del municipio, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, la identidad y el patrimonio local.

El estreno tuvo lugar el pasado 13 de agosto, con un recorrido por Barrio Nuevo y Gracia, al que asistieron decenas de personas de distintas edades, tanto residentes como visitantes. El itinerario estuvo guiado por la especialista en patrimonio e historia local Hortensia Ayala, quien explicó la evolución urbanística de la zona, la arquitectura tradicional, las costumbres populares y el papel de ambos barrios en el desarrollo de La Laguna. Además, la experiencia se enriqueció además con anécdotas vecinales y testimonios que aportaron cercanía y emoción al recorrido.

Una iniciativa con lista de espera

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó la gran respuesta ciudadana y subrayó que estas rutas “confirman que la población quiere conocer, valorar y disfrutar de su entorno más próximo”. Añadió que el proyecto forma parte de la estrategia municipal para descentralizar la oferta cultural y fomentar la participación vecinal en todos los rincones del municipio.

Por su parte, el director académico del proyecto Ciudades a Pie, Lucas Morales, recordó que el programa continuará durante agosto y septiembre, con nuevas visitas a Barrio Nuevo, Gracia, San Miguel de Geneto y Valle de Guerra. En total, se celebrarán 15 rutas con cerca de 500 participantes previstos. La alta demanda ha obligado a habilitar una lista de espera para dar respuesta al gran interés generado.

Patrimonio, identidad y gastronomía

Cada recorrido de La Laguna a Pie aborda aspectos como el origen de los barrios, su trazado urbano, edificaciones singulares, tradiciones populares y memoria colectiva. Además, se incorporan elementos creativos como carteles ilustrados por el artista canario Eduardo González, un logotipo de Ana Arocas y actividades de dinamización a cargo de la empresa Don Globoso, con la participación de Yanet Rodríguez.

El público asistente recibe también postales conmemorativas y puede consultar toda la información del programa en la web oficial. El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de protección y difusión del patrimonio cultural lagunero, con especial atención a los elementos menos conocidos pero de gran valor para la identidad local.

La Laguna atrae a más de 8.000 turistas este verano y refuerza su posición como destino cultural en Canarias

La Laguna acoge el evento 'Pro BMX Clínic' con figuras nacionales e internacionales de este deporte

La Laguna celebrará en noviembre el I Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión Social

Ocio, cultura y deporte marcan la agenda juvenil de La Laguna hasta septiembre

La Laguna impulsa la inclusión con el programa de ciclismo adaptado 'Pedaleando hacia el futuro'

La Laguna financia actividades culturales de la asociación Alumni ULL para 2025

Finalizan las obras de reasfaltado en el camino de Las Gavias en La Laguna

El Mercado Municipal de La Laguna estrena mejoras en accesibilidad y servicios para sus más de un millón de visitantes

