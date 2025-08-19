Finalizan las obras de reasfaltado en el camino de Las Gavias en La Laguna

El camino de Las Gavias, en San Cristóbal de La Laguna, cuenta desde esta semana con un nuevo pavimento tras la finalización de los trabajos de reasfaltado en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Atxona y la intersección con el camino El Tornero.

La actuación, ejecutada durante dos semanas, ha consistido en la retirada del antiguo asfalto, la nivelación del terreno y la aplicación de una nueva capa de rodadura. Además, se ha reforzado la señalización horizontal, incluyendo pasos de peatones y marcas viales, con el objetivo de mejorar la seguridad en un entorno que combina tránsito residencial y escolar.

Próximas actuaciones

Los trabajos forman parte de un plan de reasfaltados en distintas zonas del municipio de La Laguna. La próxima semana está previsto intervenir en la calle Emilio Gutiérrez Salazar, en La Verdellada, aunque las fechas se han ajustado debido a las recientes olas de calor, que también condicionaron el desarrollo de las obras en Las Gavias.

En el mismo entorno se encuentra pendiente la repavimentación de la calle Miguel Melo Benito, una intervención que se retrasará unos días para evitar coincidencias con las fiestas patronales de la zona.

Mejoras en otros barrios

Durante el verano se han acometido otras intervenciones similares en diferentes puntos del municipio, entre ellas la rotonda de San Benito, varias calles del entorno de Taco y la calle Gabriel García Márquez.