Excursiones marítimas inclusivas, el nuevo servicio de ocio inclusivo en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ampliará la oferta de servicios para personas con discapacidad con la contratación de un programa de excursiones marítimas en el barco de recreo accesible Santa Rita, de la empresa Bat4all, el único de estas características en Canarias.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, junto a personal técnico del área de Discapacidad, participó esta semana en una de estas salidas para comprobar su potencial. “Queremos seguir ampliando las prestaciones en materia de accesibilidad y esta ha sido una experiencia muy satisfactoria. Se trata de una actividad integradora y adaptada para un amplio grupo de personas que hasta ahora no contaban con esta oportunidad de disfrutar del mar. Vamos a iniciar los trámites para ofrecerla cuanto antes”, señaló.

Servicio anual con traslados incluidos

La intención municipal es contratar durante todo el año un servicio integral para personas con discapacidad física y hasta dos acompañantes, incluyendo el traslado de ida y vuelta hasta el puerto de Los Cristianos, donde tiene su base la embarcación.

El Santa Rita es un barco sin barreras, diseñado para que personas con movilidad reducida vivan una experiencia de navegación inclusiva y personalizada. Con capacidad para diez personas, cuenta con tripulación especializada, baño adaptado, dos sillas de ruedas acuáticas y una plataforma hidráulica que se sumerge más de un metro bajo el nivel del mar, lo que permite nadar o bucear con equipo de snorkel. Durante la travesía, es posible avistar de cerca tortugas marinas gigantes, delfines, ballenas y otros cetáceos.

Complemento al proyecto Calderón

Cruz recordó que este nuevo servicio complementa las acciones del proyecto Calderón, que la Concejalía desarrolla desde 2021 junto a la Asociación Corazón y Vida de Canarias. Este programa ofrece excursiones gratuitas de avistamiento de cetáceos y aves marinas con intérpretes de lengua de signos española (LSE), acompañamiento especializado, maquetas táctiles, mochilas sensitivas para personas sordas y material didáctico en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La propuesta de ocio inclusivo no solo aprovecha los beneficios terapéuticos del contacto con el mar y la naturaleza, sino que también fomenta la concienciación medioambiental y la defensa del entorno entre las personas con discapacidad y sus familias.