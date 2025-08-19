El deporte protagoniza un nuevo encuentro de 'Miércoles con Café' organizado por el Foro Económico y Social de La Laguna

La plaza Hermano Ramón, en pleno centro de San Cristóbal de La Laguna, fue escenario este miércoles de la tercera edición de Miércoles con Café, una propuesta de diálogo y reflexión organizada por el Foro Económico y Social (FES), en colaboración con la Asociación Juvenil Kaua. El evento reunió a cerca de 200 personas de diferentes edades, que debatieron en torno al valor del deporte como motor de igualdad, respeto e inclusión social.

El encuentro, presentado por el concejal lagunero Ángel Chinea, contó con la presencia del alcalde y presidente del FES, Luis Yeray Gutiérrez, quien celebró que “un año más se completara el aforo previsto, con testimonios impactantes que nos acercan a realidades sociales vividas en primera persona”.

Por su parte, el director técnico del Foro, Jordi Bercedo, agradeció la implicación de todas las entidades participantes y señaló que este ciclo de debates “se ha consolidado como una cita cultural y social de referencia cada agosto en La Laguna”.

Ponencias y experiencias en 'Miércoles con Café'

En esta edición participaron ponentes de distintas disciplinas y colectivos. Entre ellos, Moussa Diop (Associació Superacció), Ander Peñate (Club Patinaje Axel) y Alejandro Mendoza (Fundación C.B. Canarias). También se celebró un coloquio con la participación de Paula Claverie (Fundación C.B. Canarias), Daniele Alekai (ADI LGTBI) y Noelia Rodríguez (Kaua), donde se puso en valor a La Laguna como ciudad abierta e inclusiva.

Uno de los formatos que mayor aceptación tuvo fue el de las Bibliotecas humanas, dinámicas en las que pequeños grupos de asistentes compartieron durante 20 minutos experiencias y reflexiones relacionadas con el deporte, la identidad y la autosuperación.

Aportaciones al Barómetro del FES

Durante el desarrollo del encuentro también se recogieron datos y opiniones de los participantes, que se incorporarán al Barómetro del Foro Económico y Social de La Laguna, un estudio que analiza cada año las percepciones de distintas generaciones de vecinos y vecinas del municipio.

El ciclo Miércoles con Café cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas como el Organismo Autónomo de Deportes, la Fundación C.B. Canarias, ADI LGTBI, la Asociación Equidades, la Asociación Juvenil Kaua, Associació Superacció y el Club de Patinaje Axel.

La próxima jornada tendrá lugar el 17 de septiembre en el Centro Ciudadano El Tranvía (La Cuesta), bajo el título La Laguna se mueve, dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.