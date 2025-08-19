‘Barranqueras de Pasión’: la telenovela de los mayores del Centro Acaymo concluye su rodaje con gran acogida

El proyecto audiovisual ‘Acaymo, Barranqueras de Pasión’, una telenovela de ficción protagonizada por los usuarios del Centro de Día Acaymo, en La Laguna, ha finalizado con éxito el rodaje de sus diez episodios, consolidándose como una experiencia innovadora que pone en valor la creatividad y vitalidad de las personas mayores.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, forma parte de una estrategia municipal para fomentar el envejecimiento activo y combatir el edadismo, ofreciendo a los mayores herramientas para expresarse, participar y disfrutar de una experiencia única frente a las cámaras.

Una experiencia transformadora para los mayores

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó la repercusión del proyecto, que mejora y amplía la experiencia piloto iniciada en 2023, en formato informativo. “Este año, han actuado, se han disfrazado, han compartido escenas con personas externas al centro, lo que ha enriquecido aún más la experiencia. Todo ha estado orientado a mejorar su bienestar desde una óptica lúdica y participativa”, señaló.

El proyecto ha sido dirigido por el periodista y productor Paco Almagro, con el respaldo del equipo de Creación TV, y ha contado con un equipo técnico profesional, guiones adaptados especialmente al colectivo y el uso de técnicas audiovisuales como el fondo verde (croma), lo que ha permitido llevar a los participantes a escenarios como Estambul, Venezuela o Nueva York sin salir del centro.

Diez episodios y una protagonista de 97 años

El rodaje ha implicado a 18 usuarios del centro, aproximadamente un tercio del total. La protagonista del primer capítulo cuenta con 97 años, ejemplo del nivel de implicación intergeneracional que ha alcanzado la propuesta.

Los títulos de los capítulos incluyen parodias de telenovelas clásicas como La hija del vendedor de alfombras, ambientado en Estambul; La historia de María Encarnación de los Tequeños, inspirada en Venezuela; o Chaxiraxi, una lagunera en Nueva York, en tono cómico y con enredos al más puro estilo latinoamericano.

El capítulo 9 se centró en entrevistas con los protagonistas para recoger sus impresiones y vivencias, mientras que el capítulo 10, de una hora de duración, reunió a todos los usuarios del centro en un episodio especial final.

Visibilidad y participación social

Uno de los objetivos de la telenovela ha sido también acercar el centro a la sociedad, para lo cual se invitó a profesionales de la comunicación de Tenerife, como Francisco Belín, Sergio Lojendio, Pili Navarro, Yaiza Díaz, Manuel Herrador, Alberto Castilla, Sara Sánchez, Fernando Iturrate y el humorista Juanito Panchín, quienes compartieron una jornada con los usuarios.

Los episodios se han emitido en televisiones locales, y también están disponibles en las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y de Creación TV, así como en los canales de YouTube. Además, la serie ha sido invitada a participar en la 12ª edición del festival CinedFest, en la sección de cortos fuera de concurso.

Una apuesta por el envejecimiento activo

María Cruz señaló que este tipo de iniciativas “ayudan a cambiar la mirada social hacia las personas mayores, visibilizándolas como agentes activos, creativos y con mucho que aportar”. Desde el Ayuntamiento de La Laguna se valora la continuidad de proyectos similares que refuercen el bienestar emocional, la autoestima y la integración de este colectivo.