Los mayores finalizan el rodaje de ‘Barranqueras de pasión’

Acaymo, Barranqueras de pasión, la telenovela realizada y protagonizada por los mayores del Centro del Día Acaymo, ha concluido el rodaje de los diez capítulos que componen esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, por medio de la Concejalía de Bienestar Social, con el fin de combatir el envejecimiento a través de una imagen positiva, activa y creativa de las personas mayores.

«La iniciativa ha tenido una enorme repercusión y ha servido para que nuestros mayores usuarios del centro tengan una vía muy divertida y creativa de participar, recreando los grandes culebrones de la historia de la televisión», asegura la concejala de Bienestar Social, María Cruz, quien agradece «el empeño puesto por Paco Almagro y todo su equipo de producción para sacar adelante este proyecto».

La concejala recuerda que esta acción multimedia «mejora los objetivos de una primera edición llevada a cabo el pasado año, que planteaba un formato de informativo televisivo. En esa ocasión los participantes interactuaban como presentadores y entrevistados, mientras que en esta nueva producción las intervenciones han sido mucho más activas y participativas, actuando, disfrazándose, siempre en movimiento, y compartiendo espacio y acciones con personas ajenas al centro», comenta María Cruz, quien considera necesario «seguir desarrollando proyectos de estas características que contribuyen al bienestar de nuestras personas mayores».

Paco Almagro, director de la iniciativa, explica que se han producido diez episodios de una duración media de entre ocho y diez minutos. En total han participado como actores y actrices 18 usuarios del centro (un tercio del total), varios de los cuales cuentan con una edad muy avanzada, como la protagonista del primer episodio, que tiene 97 años. El capítulo nueve estuvo dedicado a entrevistas a los usuarios, para recabar su experiencia como participantes de las novelas, y en el capítulo 10 participó la totalidad del centro en un episodio especial de una hora de duración, a modo de fin de fiesta.

Otro de los objetivos de Acaymo, Barranqueras de pasión era invitar a profesionales de la comunicación de la isla para que conocieran el centro de primera mano y pasaran una mañana con los usuarios, lo que ha contribuido a la difusión del proyecto. Los invitados fueron Francisco Belín, Sergio Lojendio, Yaiza Díaz, Pili Navarro, Manuel Herrador Calatrava, Alberto Castilla, Sara Sánchez y Fernando Iturrate, además del humorista Juanito Panchín.

Los capítulos de este singular culebrón se han emitido en varias televisiones locales y están disponibles también en las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y de la productora Creación TV, así como en los canales de Facebook y YouTube. Además, esta producción ha sido invitada a participar en la 12ª edición del festival CinedFest, en la sección de cortos fuera de concurso.