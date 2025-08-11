Titsa refuerza la línea 050 para acudir a fiesta de La Pamela, en Tejina

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza los servicios de la línea 050 (La Laguna Intercambiador) – Canteras – Tegueste – Tejina – Bajamar - Punta del Hidalgo) para facilitar los desplazamientos hasta la fiesta de La Pamela, que se celebra en Tejina el próximo viernes, 15 de agosto.

De esta manera, se añadirá a sus viajes habituales, un refuerzo acorde a la demanda entre las 14:15 y las 01:15 horas.

Titsa recuerda que la guagua es la mejor opción para acudir a eventos de concentración de gran número de personas, por seguridad y para una mayor comodidad en el desplazamiento y en la búsqueda de aparcamiento.

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.