Titsa refuerza la línea 050 para acudir a fiesta de La Pamela, en Tejina

La compañía realizará servicio bajo demanda entre las 14:15 y las 01:15 horas

Usuarios en el Intercambiador de La Laguna.

Usuarios en el Intercambiador de La Laguna. / María Pisaca

El Día

El Día

La Laguna

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza los servicios de la línea 050 (La Laguna Intercambiador) – Canteras – Tegueste – Tejina – Bajamar - Punta del Hidalgo) para facilitar los desplazamientos hasta la fiesta de La Pamela, que se celebra en Tejina el próximo viernes, 15 de agosto.

De esta manera, se añadirá a sus viajes habituales, un refuerzo acorde a la demanda entre las 14:15 y las 01:15 horas.

Titsa recuerda que la guagua es la mejor opción para acudir a eventos de concentración de gran número de personas, por seguridad y para una mayor comodidad en el desplazamiento y en la búsqueda de aparcamiento.

Noticias relacionadas y más

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
  2. ¿Qué hacen tantos camiones en La Laguna? La sonora caravana que desconcierta a los vecinos
  3. La falta de pozos imposibilita entregar las primeras viviendas de Las Chumberas
  4. La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
  5. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  6. 160 especies autóctonas y 3.000 metros cuadrados: el jardín botánico de San Lázaro, en La Laguna
  7. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará servicios del ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna
  8. Blindaje antiaguas para la Concepción de La Laguna, la iglesia más antigua de Tenerife

Titsa refuerza la línea 050 para acudir a fiesta de La Pamela, en Tejina

Titsa refuerza la línea 050 para acudir a fiesta de La Pamela, en Tejina

La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad

La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad

Los VII Premios Canarios de la Música vuelven a La Laguna

Los VII Premios Canarios de la Música vuelven a La Laguna

La Laguna retorna a sus orígenes

La Laguna retorna a sus orígenes

Luis Yeray Gutiérrez: “Recuperar el antiguo humedal cambiará para siempre la vida de La Laguna”

Luis Yeray Gutiérrez: “Recuperar el antiguo humedal cambiará para siempre la vida de La Laguna”

Cambios de tráfico y desvío de paradas de guaguas en La Verdellada por el reasfaltado de una de sus vías

Cambios de tráfico y desvío de paradas de guaguas en La Verdellada por el reasfaltado de una de sus vías

La Laguna mejora sus niveles de transparencia y alcanza una puntuación de 9,22 por parte de ITCanarias

La Laguna mejora sus niveles de transparencia y alcanza una puntuación de 9,22 por parte de ITCanarias

La Laguna acoge una nueva edición del maratón fotográfico y la exposición de imágenes antiguas ‘Zenón el fotógrafo’

La Laguna acoge una nueva edición del maratón fotográfico y la exposición de imágenes antiguas ‘Zenón el fotógrafo’
Tracking Pixel Contents