Luis Yeray Gutiérrez: “Recuperar el antiguo humedal cambiará para siempre la vida de La Laguna”

Los estudios hidrogeológicos realizados en los últimos meses confirman que la recuperación del humedal que dio nombre a la ciudad es técnicamente viable. ¿Qué supone esta noticia para el proyecto?

Supone la constatación de que nuestro compromiso de recuperar la antigua laguna no es un deseo nostálgico, ni una quimera, sino que será una realidad que va a redefinir la propia idiosincrasia de la ciudad de aquí en adelante. No estamos hablando de crear un parque más o una zona verde al uso. Recuperar el antiguo humedal cambiará para siempre la vida de La Laguna desde el punto de vista medioambiental, urbanístico y social. Contamos con los recursos necesarios y la voluntad política de las distintas administraciones para hacerlo, y sabemos que la ciudadanía ha recibido con enorme ilusión este proyecto.

¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora?

Hemos superado la primera fase de exploración y todos los informes técnicos son favorables. Nos encontramos ahora, a través de la empresa pública Gestur Canarias, en el proceso de elaboración del proyecto de ejecución de la obra civil e ingeniería hidráulica, que se encuentra muy avanzado y que con toda probabilidad estará listo a finales del mes de agosto. Este documento será clave para establecer con todo detalle cuáles serán las actuaciones previstas y su cronograma. Hay que tener en cuenta que hablamos de un proyecto técnico muy complejo, que conlleva desde la restauración del espacio natural y recuperación del paisaje, hasta las infraestructuras o su integración urbana.

El humedal se localiza en unos terrenos que actualmente son de propiedad privada. ¿Cómo va el proceso para su adquisición?

En efecto, se trata de una de las pocas parcelas no edificadas dentro del casco histórico de la ciudad; una zona no urbanizada de más de 30.000 metros cuadrados que se corresponde además con parte de la laguna en torno a la cual se fundó la ciudad a finales del siglo XV. Desde el Ayuntamiento hemos avanzado en las conversaciones con los propietarios de las parcelas afectadas para llegar a un acuerdo en la adquisición de los terrenos, teniendo en cuenta el interés general de carácter regional que conlleva el proyecto, y esperamos que estas fructifiquen muy pronto.

“Contamos con los recursos necesarios y la voluntad política de las distintas administraciones para hacer realidad este proyecto”

El proyecto tiene una clara función medioambiental, ¿cuáles serían las principales características de este espacio?

Estamos hablando de un auténtico ejercicio de restauración ambiental; de recuperar el paisaje y enriquecer nuestro patrimonio natural para que el municipio sea más sostenible. Será un ecosistema que se convertirá en refugio para la biodiversidad, con una gran variedad de flora y fauna propias de un humedal. No solo eso, nuestra intención es combinar la conservación natural con espacios para el esparcimiento y para fomentar la educación ambiental.

¿Se han tenido en cuenta las posibles consecuencias secundarias adversas, como la presencia de mosquitos?

Por su puesto. El proyecto es muy exhaustivo en todos los ámbitos y se ha contado con expertos de la Universidad de La Laguna a la hora de plantear medidas de conservación y mantenimiento, en materia de biodiversidad, qué tipo de flora hay que implantar y también las medidas complementarias para combatir la presencia de larvas de mosquitos y otros insectos.

“Planteamos una solución innovadora basada en la propia naturaleza para prevenir el riesgo de inundaciones”

¿De qué manera esta infraestructura ayudará a la prevención de posibles inundaciones?

La verdadera razón de ser de todo el proyecto tiene que ver con que buena parte de La Laguna, y en concreto la zona de la vega, continúa siendo potencialmente inundable, como demuestra la historia reciente. Es un riesgo real, que se ve acrecentado debido a las consecuencias del cambio climático. Frente a esta realidad, lo que planteamos es una solución innovadora basada en la propia naturaleza, algo que va en la línea establecida por las directrices europeas. Esta infraestructura hidráulica servirá para prevenir posibles inundaciones gracias a la canalización del nivel freático, mediante la inundación controlada del humedal.

Además, todo el proyecto tiene una considerable dimensión histórica y simbólica, por lo que supone recuperar parte de la antigua laguna que da nombre a la ciudad.

Por supuesto. Restituir parte de ese humedal, que fue desecado por la acción humana, nos permitirá recuperar no solo el paisaje, sino reinterpretar un elemento clave en el nacimiento y la configuración de la ciudad. Esa laguna fue cartografiada por Leonardo Torriani en 1588 cuando elaboró el primer plano de La Laguna. Casi dos siglos después de que se drenara este ecosistema, tenemos el compromiso no solo de recuperar esa parte de nuestra historia, sino de proporcionar una infraestructura fundamental para nuestro futuro, al ganar un espacio natural único en Canarias para la convivencia ciudadana.