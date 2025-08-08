La Laguna retorna a sus orígenes.

San Cristóbal de La Laguna vivirá en los próximos años una vuelta al pasado simbólica e icónica gracias a la recuperación del antiguo humedal que dio nombre a esta localidad. Esta misma semana, el Ayuntamiento y la empresa pública Gestur Canarias comparecían públicamente para anunciar que los estudios hidrogeológicos previos han confirmado la viabilidad de este proyecto vital para el futuro de la ciudad.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, celebraba este gran paso y recalcaba que “esta iniciativa novedosa en el territorio nacional nos permitirá ampliar los límites de lo público gracias a un nuevo pulmón verde que servirá como un refugio de biodiversidad, un punto de encuentro vecinal y una referencia histórica irrenunciable para la población lagunera, que recuperará el contacto y la conexión con esta laguna tan representativa”.

“Apostamos por la restauración ambiental para ganar terreno a un posible uso urbanizable de esta parcela de 30.000 metros cuadrados, que servirá para el esparcimiento y la dinamización de nuestro municipio y la reconexión con nuestras raíces, enlazando con las calles de nuestro querido casco histórico, declarado como Patrimonio de la Humanidad”, aseveró Luis Yeray Gutiérrez.

Pero el valor de esta propuesta de recuperación del antiguo humedal va más allá de lo emotivo, es un elemento básico y necesario para hacer frente a los riesgos del cambio climático que ya son palpables en muchos rincones del planeta, más aún cuando se trata de una ciudad que está considerada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, según la Demarcación Hidrográfica de Tenerife.

La Laguna / El Día

Esta infraestructura, que ha requerido de un gran número de informes técnicos previos y numerosos sondeos preceptivos, permitirá controlar y automatizar las subidas y vaciadas del vaso principal para controlar el riesgo de este tipo de catástrofes naturales, en caso de episodios de lluvias abundantes. Además, supone dar cumplimiento a gran parte de las directivas europeas en este ámbito de gestión.

A este respecto, el director de obra e ingeniero de caminos, canales y puertos de Gestur Canarias, Manuel Galván, especificó que “uno de los grandes objetivos de esta acción es restituir parte de la antigua laguna basándonos en soluciones de la naturaleza y separándonos de las herramientas convencionales”.

“Una vez arranquen los trabajos, estaremos en disposición de generar dos grandes cuencas en el terreno donde podremos almacenar una importante cantidad de agua de excelente calidad, que iremos laminando y dosificando, para que el caudal de llegada siempre sea superior que el de salida”, señaló Galván.

Esta primera fase, consistente en los sondeos geotécnicos, han permitido determinar con precisión las cotas del nivel freático y caracterizar las diferentes tipologías del terreno, unos datos esenciales para confeccionar esta futura instalación. Junto al estudio hidrogeológico, se han podido validar las condiciones del subsuelo y del entorno para garantizar la viabilidad de este proyecto, desde el punto de vista técnico, ambiental y urbanístico.

La Laguna. / El Día

La empresa Gestur Canarias, liderada por su consejero delegado, Agoney Piñero, avanzó también esta semana que, además de la viabilidad de los sondeos previos, se han logrado importantes avances en la elaboración del proyecto de ejecución, que actualmente se encuentra muy próximo a finalizarse. El propio Piñero adelantó que la previsión es que se pueda entregar a finales del mes de agosto, cumpliendo con los plazos establecidos por el Ayuntamiento.

Este documento es de vital importancia, ya que será el que defina con detalle todas las actuaciones previstas, desde la restauración del espacio natural hasta las soluciones técnicas de drenaje, paisajismo e integración urbana.

A todo esto, hay que añadir que el Ayuntamiento de La Laguna ya ha mantenido conversaciones con los propietarios y propietarias de los terrenos afectados para acordar la adquisición de estas parcelas, siempre amparándose en el interés general autonómico que lleva aparejado este proyecto.

El proyecto de ejecución concluirá próximamente y se entregará al Ayuntamiento a finales de agosto

Este futuro humedal se encontraría a escasa distancia de uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, como es la torre y la plaza de la iglesia de La Concepción, quedando emplazado entre las calles Siverio Alonso, Tabares Bartlet, José Peraza de Ayala y la avenida San Diego.

Prevención de inundaciones en la vega lagunera

Tal y como se avanzaba en rueda de prensa, uno de los propósitos prioritarios de esa nueva laguna será evitar imágenes como las de las inundaciones de abril de 1977, que anegaron por completo la zona conocida como la vega lagunera, o las riadas acontecidas en los años 50, que también causaron importantes desperfectos.

“Estas instantáneas icónicas, con el agua cubriendo la plaza del Cristo y anegando gran parte del centro histórico de la ciudad, parecen hechos de un pasado muy lejano pero son realidades que están ocurriendo en otros rincones del mundo y circunstancias que se pueden dar en un territorio tan frágil como Canarias, teniendo en cuenta su condición de territorio archipelágico”, explicó Luis Yeray Gutiérrez.

“Esta infraestructura verde se plantea como una alternativa multifuncional, que nos alejará de esos riesgos hidrológicos y nos ayudará a adaptarnos al cambio climático y sus consecuencias inevitables, brindándonos un lugar único donde se combinará el ocio con la educación ambiental”, agregó el primer edil.

La Laguna retorna a sus orígenes. / El Día

“Tal y como venimos trabajando en otros lugares del municipio, nuestra intención es que estas zonas de dinamización vecinal sirvan para que todas las generaciones de laguneros puedan observar y aprender sobre las distintas especies animales, especialmente aves, que se acercarán a este nuevo reducto de naturaleza”, aseveró el alcalde del Consistorio.

Informes complementarios

El trabajo desarrollado por la empresa Gestur Canarias para obtener la viabilidad técnica de esta propuesta de recuperación del antiguo humedal de La Laguna, ha supuesto también el análisis y la prevención de distintos factores que se antojaban prioritarios para seguir adelante.

Uno de ellos tiene que ver con esas fluctuaciones de nivel freático y la cercanía del humedal con varias casas de la zona. Pues bien, los estudios realizados hasta la fecha han permitido confirmar que no existe riesgo alguno para estos inmuebles, garantizando la tranquilidad y el bienestar de los vecinos y vecinas del entorno.

Este nuevo pulmón verde ayudará al municipio a adaptarse a los efectos del cambio climático

Otro de los puntos que requería de un análisis específico es la aparición de determinadas plagas, especialmente de mosquitos, que suelen ir aparejadas con este tipo de humedales. Para ello, se ha recurrido al catedrático de la Universidad de La Laguna en Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, José María Fernández, el cual ha prestado asesoramiento especializado sobre las variedades vegetales que se deben implantar en esta laguna, junto a otras medidas complementarias que ayudarán a combatir la presencia de este tipo de insectos.

Historia de la antigua laguna

Hay que recordar que la ciudad de La Laguna recibe el nombre actual debido al mencionado humedal que presidía el valle de Aguere durante su etapa fundacional. Este espacio ya fue recogido y cartografiado por el famoso ingeniero italiano Leonardo Torriani en 1588, cuando elaboró el primer plano de la ciudad.

Infografía del futuro humedal de La Laguna / El Día

Lamentablemente, entre 1599 y finales del siglo SVIII, esa laguna se fue secando progresivamente por efecto de la acción humana y el proceso de urbanización de dichos terrenos, que se iba extendiendo especialmente a principios del siglo XVIII. Esta nueva realidad requería de un proceso de desecación de las tierras, que requirió a su vez de diversas intervenciones, como la apertura de varias zanjas de drenaje.

En la actualidad, poco o nada queda ya de esas intervenciones humanas del siglo XI, sirviendo como vías principales de desagüe de la ciudad el encauzamiento de Fuentes Cañizares y la red general de pluviales que discurre por la avenida Lucas Vega y la calle Siverio Alonso hasta la avenida Universidad.