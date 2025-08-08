La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha contratado la redacción del proyecto de reforma interior del inmueble donde se ubicaban las antiguas cocheras de la calle Marqués de Celada, con el objetivo de convertirlo en un centro social, que albergará tanto la nueva sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta como dependencias para rehabilitación y atención a la discapacidad, entre otras funciones.

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, que dirige Ángel Chinea, y el área de Bienestar Social, con la concejala María Cruz al frente, han trabajado conjuntamente para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece este inmueble y establecer las necesidades que quedarán plasmadas en el proyecto de reforma, contratado ahora por un importe de 14.980 euros y que deberá estar entregado antes de final de año.

Según explica María Cruz, “nuestra intención es que la parte alta del se habilite como sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta, ya que sus actuales dependencias no reúnen las condiciones mínimas para llevar a cabo su actividad; de hecho, se encuentran instalados de manera provisional en el Centro Las Madres y es necesario garantizarles un espacio que les permita desarrollar plenamente sus funciones”. La concejala recuerda que la Asociación Padre Anchieta cuenta en la actualidad con 740 personas asociadas y es una entidad pionera en el movimiento asociativo de mayores en La Laguna, al haber sido fundada en el año 1983.

Asimismo, María Cruz explica que la parte baja del inmueble se habilitará para atención a la discapacidad, incluyendo sesiones de rehabilitación a través de un convenio que se pretende firmar con el Servicio Canario de Salud. “Queremos seguir avanzando en prestaciones a la discapacidad, atendiendo a las demandas reales de la ciudadanía, ofrecer los servicios necesarios y mejorar en un ámbito en el que nuestro municipio es reconocido no solo en nuestro país sino en toda Europa, como lo demuestran los distintos galardones internacionales que hemos recibido en materia de accesibilidad”, asegura.

El encargo de redacción del proyecto afecta al interior de las dependencias de las dos plantas del inmueble. La planta superior es de 707 metros cuadrados construidos y deberá contar con salón de actos, dos salas polivalentes, biblioteca, gimnasio, sala de informática, dos espacios habilitados para la organización de talleres, cocina, oficina de administración, almacén general, almacén de salas y audiovisuales y aseos.

La planta baja del inmueble cuenta con dos locales que suman 490 metros cuadrados construidos. En esta planta está previsto que se instale una unidad para fisioterapia de apoyo a la discapacidad, que contará con tres salas de consulta, sala de espera, sala de terapia de grupos, aseos (al menos uno de ellos adaptado para personas ostomizadas), sala de formación, zona de almacenaje, office para el personal y cuarto para servidor informático, entre otras dependencias.

El edificio albergaba el antiguo garaje de guaguas de San Benito, ubicado entre las calles Marqués de Celada y Lucas Vega. La fachada de este inmueble está protegida patrimonialmente, por lo que fue respetada en las obras de construcción de un nuevo supermercado, garajes y oficinas.