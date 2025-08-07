Cambios de tráfico y desvío de paradas de guaguas en La Verdellada por el reasfaltado de una de sus vías

El Ayuntamiento de La Laguna, y más concretamente la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, ha programado para la próxima semana una serie de trabajos de acondicionamiento y reasfaltado en la calle Emilio Gutiérrez Salazar, una de las conexiones más transitadas del núcleo urbano de La Verdellada.

El concejal del Área, Ángel Chinea, avanzó que “esta actuación tendrá una duración aproximada de cinco días, incluyendo jornada diurna y nocturna, para que la nueva capa de rodadura se asiente sobre el firme y sea segura para el rodaje de vehículos de cualquier tonelaje”.

“En primer lugar, acudirá a la zona personal de la empresa Teidagua a chequear que las tapas de alcantarillado e imbornales se encuentran en buen estado y actualizarán las instalaciones que se encuentren en mal estado. A continuación, iniciaremos las labores de retirada del antiguo asfalto, corregiremos imperfecciones sobre la base y procederemos a la aplicación del nuevo firme”, aclaró el edil.

La previsión del área de Obras es que estas intervenciones se dividan en dos tramos. En primer lugar, se actuará entre las intersecciones con las calles Vicente Buergo y Arturo Vergara Rodríguez y, a continuación, estos trabajos se extenderán al tramo comprendido entre el CEIP La Verdellada y el Seminario Diocesano de Tenerife.

El Consistorio agradece de antemano la comprensión de los vecinos y vecinas del entorno, entendiendo que se trata de una zona eminentemente residencial, y solicita la colaboración de los vehículos que transiten por este punto del municipio, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operarios y la señalización instalada.

El desvío de paradas de guagua de la empresa de Transporte Público Interurbano de Tenerife (Titsa) será comunicado mediante avisos en las distintas paradas afectadas. Durante estos cinco días, también se verán afectadas algunas zonas de estacionamiento y se regulará el tráfico con semáforos portátiles, especialmente en tramos donde sea más complicado el tránsito en ambos sentidos.

Este proyecto corresponde a la planificación anual de reasfaltados que ha diseñado la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna para el presente ejercicio, priorizando algunas actuaciones en estos meses de verano en los que desciende la actividad y, especialmente, los centros educativos permanecen cerrados.