La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala

Las medidas para proteger el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna se van a incrementar 26 años después de convertirse en el primero y único de Canarias declarado Patrimonio de la Humanidad. La próxima ampliación va a ser la incorporación de 72 casas terreras al catálogo de inmuebles protegidos, a la que solo le queda la aprobación definitiva. Pero luego vendrá un paso todavía más ambicioso: la retirada progresiva del tráfico de una de las tres calles que cruzan las peatonales: Tabares de Cala.

El Gobierno municipal de La Laguna está decidido a emprender esta iniciativa para eliminar más vehículos del centro histórico, ganar más espacio a los peatones y minimizar el impacto del tráfico en esta joya urbana de Canarias, la primera ciudad sin murallas que mantiene su trazado original y que sirvió de modelo a muchas urbes del mundo. Así lo confirma Adolfo Cordobés, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento lagunero.

Única vía de salida

Tabares de Cala es la única vía de salida de las tres que permanecen abiertas a los coches en el casco histórico lagunero. Las otras son de entrada: Nava y Grimón, del Cristo a la plaza del Adelantado, y Anchieta, de la propia Nava y Grimón a la avenida Silverio Alonso. La propuesta del equipo de gobierno que dirige el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, es hacer primero un estudio de movilidad para encontrar soluciones que permitan, a continuación, ir cerrando al tráfico varios tramos de Tabares de Cala y finalmente añadir Tabares de Cala a la lista de calles completamente peatonalizadas.

Esta vía cruza todo el centro histórico desde la plaza del Cristo en dirección a la avenida Trinidad, pasando por encima de algunas de las principales calles ya peatonalizadas, como San Agustín, Dean Palahi, Obispo Rey Redondo y Herradores. Algunos de sus tramos tienen las baldosas de las peatonalizadas pero se sigue permitiendo la circulación de vehículos. “Nuestra aspiración es ir eliminando el tráfico, aplicando primero la estrategia del urbanismo táctico, la misma que ya se emplea en Heraclio Sánchez”.

Urbanismo táctico

El urbanismo táctico es una fórmula de semipeatonalización. Se basa en la retirada de los vehículos de una vía sin que conlleve la reconversión de la calzada en una superficie empedrada. Favorece la movilidad sostenible y los hábitos de vida saludable con la garantía de que es una intervención que no requiere de una costosa inversión en obras ni tiene un alto impacto. Puede ser testada de forma rápida, de manera que en caso de no funcionar, es fácilmente reversible si fuera necesario. Ahí está el caso de Heraclio Sánchez, que mantiene la típica calzada de piche pero por la que no circula el tráfico sino solo los peatones.

El edil de Planificación Territorial asegura que experiencias anteriores avalan este proyecto. Ahí está la misma Heraclio Sánchez, detalla: “Cuando se cerró Heraclio Sánchez al tráfico hubo muchas reticencias. Pero ahora vecinos y comerciantes se muestran satisfechos con esta medida e incluso nos piden que avancemos hacia el modelo de peatonalización”, asegura Adolfo Cordobés. El responsable de las políticas urbanísticas laguneras admite que el plan de Tabares de Cala es “complejo”, pues es la única vía de salida que cruza el centro histórico, si bien deja muy claro que “solo se comenzará a retirar el tráfico cuando tengamos un plan de movilidad viable que garantice una reestructuración adecuada en el casco”.

Retirada de vehículos

La retirada de los vehículos de las calles del casco histórico ha sido la medida que más ha transformado y mejorado esta trama con valor universal. Las últimas vías peatonalizadas fueron tramos de Rodríguez Moure y Juan de Vera. “Tenemos claro que vamos a seguir ganando espacio a las personas, en detrimento de los vehículos, es decir, más vida y menos contaminación, pues ha sido un modelo exitoso que explica en gran parte el gran desarrollo que ha experimentado el centro histórico y los innegables avances en su preservación”, remarca Adolfo Cordobés.

Aun no hay plazos para este proyecto pero sí una “intención decidida” de iniciar el proceso para incrementar el espacio para los peatones en Tabares de Cala. Los estudios de movilidad para aplicar primero una retirada de tráfico parcial y luego una retirada total, para culminar con la peatonalización de la calzada, se harán de forma paralela a la actualización del Plan de Protección de Casco Histórico de La Laguna, que este mes cumple su 20 aniversario.