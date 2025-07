La Laguna ofrece cocina de altura para todos los paladares en la Ruta de la Tapa

Hay tapas con nombres tan creativos como los sabores que encierran: Capricho de Padrón, Ensaladilla Santo Domingo, Churros gourmet, Entre croquetas y vino, Sam de Alita... La Ruta de la Tapa por La Laguna-San Benito Abad celebra su XVII edición. Treinta y cinco establecimientos, cada uno con una propuesta, compiten por conquistar el paladar de vecinos y visitantes al precio único de 4 euros, bebida incluida, durante el mes de julio.

La iniciativa se ha consolidado a través de los años. En 2024, el evento cerró con 160.000 tapas vendidas y una facturación récord de 640.000 euros. Es decir, tantas tapas como habitantes tiene el municipio de La Laguna. La acción está organizada por la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial (LLZC) con el apoyo de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y la promoción del área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna.

Iniciativa esperada

Según explican desde LLZC, la gente espera y pregunta previamente por cada edición de la Ruta de la Tapa. Es una iniciativa que ayuda a algunos negocios a darse a conocer, a muchos les suma ventas y a otros les sirve para apuntalar sus cuentas al principio del verano. Para animar la participación, el público podrá votar sus tapas favoritas a través de la app oficial de La Laguna Zona Comercial (https://app.lalagunazonacomercial.com/home). El buen ritmo de la acción se pone de manifiesto en que este jueves dejaron sus impresiones más de 500 personas. Entre quienes voten habrá premios como tres cheques regalo de 100 euros cada uno.

El Nido del Tucán y Taquería Con Limón y Sal, en la plaza de La Concepción, son dos de los locales participantes. La jefa de cocina de ambos, que están anexos, es Carolina Cabrera. Uno y otro repiten participación, y lo hacen con buenas expectativas. De hecho, ya saben lo que es triunfar en esta ruta: El Nido se alzó con el primer premio en 2022.

'Sabor del Trópico'

Cabrera detalla que la tapa del Nido del Tucán se llama Sabor del Trópico. «Es una bolita de papa rellena de cerdo asado a baja temperatura con especias, naranja y cola. Tiene chicharrón, una salsa de plátano y habanero, y un crujiente de papa que la corona. Y ese quesito fundido que le da también el toquito», describe.

Mientras tanto, en Con Limón y Sal se despachan desde el martes tapas sin solución de continuidad. Más de 60 sirvieron el miércoles. Su apuesta lleva por título Ta’Carnitas y es una muestra de la cocina mexicana: «Tiene una tortilla de maíz crujiente tipo shell, con el guiso típico de carnitas, que es un cerdo macerado con naranja y cola. Y tres salsas: guacamole, crema agria y una salsa roja tatemada. Aparte tiene crujiente de chicharrón, queso y cebolla morada».

Cocina a fuego lento

¿Y son difíciles de preparar? «Son tapas que llevan tiempo. Las dos tienen cerdo; es un cerdo que se cocina a baja temperatura y requiere por lo menos de dos-tres horas de cocción», añade Cabrera, que trabaja junto a un equipo del que forman parte Flavia Moleiro y Tania Pérez.

«La Ruta de la Tapa es una oportunidad para poner en valor la riqueza gastronómica de La Laguna, combinando innovación y tradición, y reforzando el papel de la ciudad como destino turístico y cultural de primer nivel», expresa la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz. La sensaciones de las entidades organizadoras, La Laguna Zona Comercial y Fauca, son igual de positivas. La vocal de LLZC, Elena de Vera, señala que la ruta «se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario estival de Tenerife», mientras que el presidente de Fauca, Abbas Moujir, destaca que «este evento es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede generar un impacto real en la economía local, visibilizando el talento de nuestros restauradores y dinamizando la Zona Comercial Abierta».

La Gangochera

En la Catedral está La Gangochera, otro de los 35 locales participantes. Rompe moldes con una minitorrija melosa con crema helada de plátano. «Se llama Torrijita veraniega, todo producto local», cuenta su propietaria y cocinera, May Hernández Expósito, quien ha trasladado su concepto de gastrotienda kilómetro cero desde Anaga al corazón de La Laguna.

Esta es su tercera participación en la ruta y también recibe con optimismo la iniciativa después del resultado que le dieron a su establecimiento las torrijas en Semana Santa. «Vendimos más de 200 y entonces ahora, llegada la Ruta de la Tapa, decidimos probar con las torrijas, porque nunca habíamos hecho una tapa dulce», indica Hernández. Está elaborada íntegramente por La Gangochera, con pan artesano de masa madre y helado casero, y puede servirse como postre, desayuno o merienda.

Kilómetro cero

Hernández lo tiene claro: «Todo siempre kilómetro cero, producto local y de temporada. La gente a veces se me enfada cuando me vienen a pedir un zumo de fresas ahora y yo le digo que no porque las fresas serían congeladas...». El respeto por la temporalidad y la procedencia del producto es parte de su ADN culinario, heredado de su madre y abuelas, que le enseñaron los secretos de la cocina. «Una de mis abuelas era cocinera en una casa y la otra, en un restaurante en La Orotava», rememora.

La Ruta de la Tapa de La Laguna es un recorrido gastronómico y también una muestra de la creatividad existente en los fogones del municipio. Tapas como Pulled Bomb, La Puerquita Sabrosa, Santa Canelita, OreNji Kuro Roll o Rabo Mesón invitan a descubrir nuevas propuestas y redescubrir clásicos desde un enfoque diferente.