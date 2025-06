La Punta del Hidalgo, el pueblo con encanto de La Laguna en el que es imposible aparcar: “Mucha gente llega y se va”

La Punta del Hidalgo tiene encanto, un ambiente peculiar, olor a mar. Se puede pasear, disfrutar de puestas de sol, zambullirse en los charcos, comer camarones en sus restaurantes y desconectar en un ambiente entre familiar y alternativo. Todo, eso sí, con el permiso del factor que cada vez con más frecuencia condiciona la vida del lugar: el aparcamiento. Ha vuelto a ponerse de manifiesto en los últimos días coincidiendo con los primeros calores del verano. A tal punto llega la situación que, incluso, obliga a muchos visitantes a darse la vuelta y a cancelar los planes previstos.

Esta dificultad extrema para estacionar va en aumento. Primero era un problema esporádico en los días estivales de máxima concurrencia; después, durante los fines de semana del verano, y, en la etapa más reciente, de forma habitual entre junio y septiembre, así como otros sábados y domingos del año en los que el tiempo acompaña. El cambio de paradigma llegó de la mano del cierre al tráfico rodado del camino La Costa, que históricamente supuso un desahogo para dejar el coche, pero cuyos valores ambientales llevaron a optar por impedir el tránsito de vehículos.

Iniciativa plenaria

El asunto irá a pleno este miércoles de la mano de una de sus derivadas: el enfado de los vecinos de la calle Dracaena, que se encuentran en pie de guerra por los cambios de señalización, cobros de tributos relacionados con los vados y multas. Es una historia singular y que tiene en su origen la falta de aparcamiento. La iniciativa plenaria la presenta el portavoz del grupo Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, con el encabezado Moción en apoyo a las vecinas de la calle Dracaena en la Punta del Hidalgo para buscar una solución al problema de aparcamiento.

El presidente de la Asociación de Vecinos Aguacada, Hacomar Alonso, confirma que el problema tiene entidad: “Muchísima gente llega y se va porque no encuentra aparcamiento”. Es por ello que este colectivo lleva solicitando nuevas plazas desde 2020. “Lo que ha pasado es que en La Punta no hay terrenos municipales”, contextualiza el portavoz, al que le constan negociaciones del Consistorio con propietarios de suelo, pero que no han llegado a buen puerto.

Tercer intento

Las palabras de Alonso casan con lo que ha venido manifestando el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna en los últimos años: se busca pero no se encuentra. En la última ocasión en la que desde el Consistorio se habían manifestado a este respecto indicaron que estaban dispuestos no solo a comprar, sino también a alquilar terrenos, y que con esos objetivos se habían reunido con varios propietarios. Fuentes oficiales del Ayuntamiento precisaron este lunes que las operaciones infructuosas fueron dos, pero que ahora confían en que pueda salir adelante una tercera, que se encuentra actualmente en la mesa de los técnicos municipales.

El núcleo costero cuenta hoy con los aparcamientos convencionales de las calles y dos párquines. “Si vas hacia abajo, hacia el Altagay, tienes un descampado en el que caben como 50 o 60 coches y, si sigues hacia el fondo del Altagay, y a mano derecha, hay otro aparcamiento en el que también pueden caber unos 50 o 60; esos son los aparcamientos que ha puesto el Ayuntamiento”, expresa el presidente vecinal sobre los terraplenes complementarios. “De momento no hay nada más”, agrega.

Mejoras en las guaguas

Hacomar Alonso pide un poco de civismo. “En ocasiones hay gente que donde aparcaban tres coches te pone uno, y a veces también queremos estacionar al lado de la playa, del restaurante o de nuestra casa…”, reflexiona. A modo de cierre recuerda la reivindicación vecinal de que el servicio de guaguas llegase hasta Apartamentos Altagay, la zona de mayor afluencia, en todos sus trayectos. Llevan años insistiendo con más voluntad que éxito. Es una medida que saben que no pondría por sí misma solución al problema del tráfico, pero que sería un granito de arena y una mejora en la calidad de vida de algunos vecinos.