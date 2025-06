La ‘tormenta perfecta’ del alquiler en La Laguna: vivienda turística, estudiantes y alza poblacional del 27%

A Andrés Paz le constan casos de alumnos universitarios que han tenido que regresar a sus islas de origen porque su capacidad económica no podía con los gastos del alquiler. Paz es representante de la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), uno de los grupos claustrales de la Universidad de La Laguna (ULL), y sabe de primera mano que circunstancias como esa o las de habitaciones «a precios exorbitados» están a la orden del día. Los anteriores son solo dos ejemplos gráficos de la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario en La Laguna, cuya oferta se ha estancado en unas 50 viviendas desde hace varios años en los portales de larga temporada.

Un millar de casas turísticas es el dato sobre el que ha alertado en las últimas fechas la formación política Unidas se Puede. Se trata de uno de los factores de la tormenta perfecta del alquiler que se ha formado en el municipio, a la que se suman el interés que despiertan Aguere y algunos de sus barrios, la absorción de viviendas por parte de estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) y el crecimiento poblacional de un 27% que se ha experimentado en el último cuarto de siglo.

Múltiples factores

«Decir que la falta de vivienda en el municipio, en Tenerife y en Canarias se debe al turismo vacacional sería muy sencillo», opina el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, que observa una problemática más compleja y multifactorial, y sobre la que asegura que se viene trabajando con medidas como el encargo de un estudio de la situación de los arrendamientos y dando pasos necesarios para el incremento de viviendas públicas.

Cordobés apunta que el referido documento, que fue elaborado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna bajo el título Análisis de la vivienda residencial e impactos socioeconómicos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, recoge que las propiedades laguneras que figuran en el Registro de Viviendas Vacacionales del Gobierno de Canarias son 1.017, lo que supone el 1,4% de las 71.215 casas totales del municipio. En el trabajo también se realizó una comparativa entre esa cifra y plataformas como Airbnb en busca de posibles descuadres a consecuencia de la oferta clandestina. La diferencia en el momento de elaboración del estudio en cuestión, en 2024, fue de 82 inmuebles.

La Laguna y otras zonas

Así las cosas, diversos actores coinciden en que la vivienda vacacional influye pero no es el único elemento. La gerente de la Inmobiliaria Olympo, Vanessa Rubio, ve en esta práctica uno de los factores de la situación por la que atraviesan los arrendamientos en La Laguna, en Santa Cruz y en algunos municipios del Sur. «No me gusta criminalizar el alquiler vacacional, pero no cabe duda de que si disponemos de poca vivienda en el mercado y a eso le retiramos inmuebles...», argumenta, antes de apuntar que también se notan los años con poca obra nueva, el crecimiento poblacional y las limitaciones del territorio.

«Cada año llegan varios miles de alumnos de otros municipios e, incluso, de otras islas, lo que supone una demanda de alquiler en La Laguna», expone Cordobés sobre otra de las aristas del problema. El también consejero-director de la Gerencia de Urbanismo añade que desde hace más de 30 años no se crea una sola plaza de residencia universitaria. Precisamente, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el rector de la ULL, Francisco García, abordaron en una reciente reunión la necesidad de avanzar en fórmulas público-privadas para impulsar nuevas plazas.

Llamadas para el próximo curso

«Hace 20 años, los estudiantes encontraban casa con total facilidad en el centro de La Laguna y ahora tienen que tender a zonas periféricas», explica Vanessa Rubio, que, sin que haya finalizado el presente curso, ya recibe llamadas para el próximo. «Antes buscaban con una semana o un mes de antelación y no tenían problemas», contrapone la experta.

Bien conocen ese mundillo en la Asociación Canaria de Estudiantes. «Ahora mismo estamos con la misma crisis de los últimos años, pero agravada; han subido los salarios mínimos, pero con ellos apenas se puede acceder a una vivienda en condiciones de calidad», mantiene Andrés Paz. Uno de los aspectos en los que se detiene es en que la Universidad de La Laguna, «igual que prácticamente todas las universidades del territorio nacional, no tiene una política residencial suficiente».

Factor poblacional

Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que La Laguna contaba en 2000 con 126.543 habitantes, mientras que la cifra se elevó en 2024 a 160.855. La diferencia es de 34.312 y un 27,11% más. Adolfo Cordobés plantea que ese elemento lleva a una mayor demanda de viviendas y, sumado al resto de factores en presencia, se acaba llegando a un «problema grave de oferta».

En cuanto a las acciones para corregir la situación, y además del impulso de la vivienda pública y otras medidas por parte del Consistorio, el edil destaca la modificación del planeamiento que está en desarrollo en la zona de San Miguel de Geneto. Se trata de una inversión privada, con colaboración pública, para dotar un complejo de 1.200 plazas universitarias y 1.100 de residencia de mayores. Según cifra, liberaría 800 viviendas en alquiler en La Laguna. «La batería de medidas que hay tomar es amplia», agrega.

Medidas complejas

En cambio, entienden desde el Ayuntamiento que el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta el 150% a las casas vacías y la declaración de zona tensionada son herramientas de difícil aplicación. Cordobés pone como ejemplo que Barcelona ha sido «incapaz» de aplicar la primera de esas acciones por las comprobaciones administrativas y trámites que requiere. También recuerda que el estudio sobre el alquiler en La Laguna no detectó los requisitos para declarar la zona tensionada en ningún núcleo poblacional. «Si se declara, se requiere que, en un plazo máximo de 20 años, el 20% de viviendas de un municipio tienen que ser sociales, lo que supondría 15.000 en La Laguna», indica como una condición que se antoja inalcanzable.