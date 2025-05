Vecinos de Tejina y Obispado de Tenerife quieren demoler la Casa del Cura

La Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina y el Obispado de Tenerife quieren demoler la antigua casa parroquial, bautizada en la zona como la Casa del Cura, anexa a la iglesia de San Bartolomé. El objetivo: ampliar la plaza de la zona. El colectivo vecinal ha insistido en su postura en un comunicado, mientras que el posicionamiento diocesano fue expresado por el párroco, Daniel Padilla, al término de una reciente celebración eucarística. Aunque los planteamientos pudieran parecer cercanos, el asunto ha derivado en un ‘enganchón’ entre las partes.

El asunto viene de lejos. La clave principal es la situación patrimonial del inmueble. En 2023, el Ayuntamiento de La Laguna anunció que modificaría el vigente catálogo de protección municipal con la finalidad de descatalogar la casa parroquial. El Cabildo, en cambio, sí observó razones para la preservación. Posteriormente, en agosto del pasado año, el Consistorio dio a conocer el encargo de un estudio independiente, que aún no ha concluido, según indicaron este miércoles desde la institución local.

Ya en septiembre, Las Tres Calles defendió públicamente que la edificación debía ser derruida. Y ahora la entidad ha vuelto a la carga. Recientemente mantuvo una reunión con el nuevo obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y ha incrementado la intensidad de sus reivindicaciones. “Tejina reclama su plaza: los vecinos exigen al Obispado detener el proyecto de rehabilitación de la antigua casa parroquial y devolver el espacio al pueblo”, reza un comunicado enviado por el colectivo vecinal, cuyo presidente es Ciro Molina.

“Durante décadas, distintas asociaciones y generaciones han reclamado la demolición de esta construcción, adosada a la iglesia de San Bartolomé, como paso imprescindible para recuperar la configuración original de la plaza, un espacio comunal hasta 1929, año en que el Obispado lo inmatriculó a su nombre en el Registro de la Propiedad”, apuntó Las Tres Calles en el escrito.

El párroco responde

Molesto por las manifestaciones de la Asociación en las redes sociales, el párroco salió al paso al término de una misa. Su intervención quedó grabada en la cuenta de Facebook ‘Tejina Memorias de su Gente’ y fue replicada por la página de la parroquia en la misma plataforma. “El Obispado y este párroco queremos demoler la casa parroquial”, expresó con rotundidad el sacerdote. “La Iglesia lo tenía tan claro que, en el proyecto de restauración de esta iglesia, la primera fase era tirar la casa parroquial, y se nos prohibió”, aseguró.

La Asociación de Vecinos lo ve de otra manera. “El clero sigue sin escuchar a la mayoría de tejineros y tejineras, que desea que se derribe la ruinosa Casa del Cura para devolver al pueblo un espacio que siempre fue suyo”, lamentó. Y añadió: “Muy al contrario, la Diócesis, estando en sede vacante, visó un proyecto en noviembre pasado para rehabilitarla, en lugar de esperar y respaldar la resolución del proceso administrativo que cambiará el estatus jurídico de dicho inmueble y que fue anunciado por el Ayuntamiento de La Laguna en agosto de 2024”.

Padilla, que también entregó un comunicado al término de la celebración eucarística, acusó a la Asociación de faltar a la verdad. “Hay una mentira grande: ellos dicen que la plaza es del pueblo; no es plaza del pueblo, es plaza de la iglesia”, afirmó. “Segundo, otra mentira: que nosotros vamos a hacer un proyecto de rehabilitación de la casa parroquial; nosotros tenemos previsto, porque así lo exige la Ley, asegurar la casa parroquial”, limitó, y refirió motivos de seguridad.

“No se puede tirar”, expuso el religioso, y agregó que “las comisiones técnicas del Ayuntamiento y del Cabildo dicen que no se puede demoler porque es un bien de interés cultural”. También se quejó de que la Asociación no le hubiese pedido su parecer. “Por lo visto yo soy invisible; no me consultan nada”, se quejó, además de negar que se hubiese producido un cambio de postura por parte del Obispado.

“Derecho a opinar”

La Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina defendió que los vecinos tienen “derecho a opinar”. “Lo que más ha encendido el ánimo de la población ha sido el cambio de postura del Obispado”, aseveró. “Si en un primer momento el proyecto presentado por la propia Diócesis contemplaba la demolición del inmueble, ahora se pretende su rehabilitación, con un coste superior a los 72.000 euros, sin que se haya explicado públicamente ni consultado al pueblo”, planteó.

Las Tres Calles concreta sus peticiones en la “paralización inmediata” del proyecto de rehabilitación hasta que se resuelva el expediente de descatalogación; “una explicación clara y pública del cambio de criterio por parte del Obispado”; la instalación de una malla de seguridad; que los fondos previstos para la rehabilitación de la antigua casa del cura se destinen al complejo parroquial; que la plaza pase a ser de nuevo de titularidad pública, permitiendo su gestión legal por parte del Ayuntamiento, y que haya “transparencia y buena fe” por parte del Obispado.