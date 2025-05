La vida a golpe de alcantarilla en la calle Pintor Cristino de Vera, en La Laguna

En la calle Pintor Cristino de Vera, en pleno casco histórico de La Laguna, seis tapas de arquetas eléctricas marcan la vida diaria. La banda sonora de cada jornada es un plof, plof, plof que trae de cabeza a quienes residen en varias de las viviendas de esta céntrica vía. A cada coche que pasa le sigue una sucesión de golpeteos que desespera a los vecinos. Da igual que sea mediodía, la hora de la siesta o las tres de la madrugada: el plof, plof, plof siempre está presente.

Pintor Cristino de Vera es la calle que durante largo tiempo se denominó Santiago Cuadrado, hasta que con la Ley de Memoria Histórica perdió ese nombre. Es una vía estrecha que conecta Tabares de Cala y Juan de Vera. En ella, y por décadas, los estacionamientos estuvieron en el lado izquierdo en el sentido de la circulación. Y debajo de los vehículos aparcados permanecían discretamente estas alcantarillas.

Cambio de aparcamientos

El problema comenzó el pasado verano. El Ayuntamiento de La Laguna reasfaltó Pintor Cristino de Vera y, en el marco de esas actuaciones, el pintado de la señalización horizontal de los aparcamientos se realizó en el lado derecho. Fuentes oficiales del Ayuntamiento lagunero indican que la modificación buscaba una mayor seguridad de los alumnos del Colegio Máyex al reducir el número de veces que cruzan la vía.

Las tapas quedaron a partir de ese momento en la zona de rodadura. Y, con ello, el sufrimiento. Un vecino que prefiere permanecer en el anonimato explica que se han dirigido al Ayuntamiento hace meses y no ha habido solución. Desde el Consistorio apuntan que les consta el problema y que también han recibido más quejas por las redes sociales, y añaden que intentaron ponerle solución a través de Teidagua, la empresa encargada del servicio de agua. Sin embargo, al tratarse de un asunto eléctrico, depende de Endesa. Las mismas fuentes municipales afirmaron el miércoles 14 de mayo que se dirigirían de nuevo a esa segunda empresa para tratar de zanjar las molestias.

Dos soluciones

Endesa explicó también el pasado miércoles que operarios procederían «en los próximos días» al ajuste de las tapas. Una semana después, la vida sigue igual. Mientras tanto, los afectados urgen que a quien le corresponda articule las medidas necesarias para que las tapas dejen de hacer ruido o que, en otro caso, los estacionamientos vuelvan a su localización inicial, lo que erradicaría el problema.

Un modelo moderno Hyundai avanza por la calle. «Mira ese coche», alerta el vecino. «Capaz que ahora este no hace ruido», medio bromea. Pero no falla: plof, plof, plof. El golpe no es extremo, pero sí claro, seco y pertinaz. «Y así a cualquier hora», apostilla. «De día, con el ruido ambiente, se nota algo menos, pero por la noche es insoportable», lamenta.