Nueve imágenes religiosas de gran devoción juntas: histórica procesión en La Laguna

El casco histórico de La Laguna tomó este domingo un aire de Semana Santa en pleno mes de mayo. Hasta nueve imágenes religiosas destacadas recorrieron las calles más de cinco veces centenarias de la ciudad acompañadas de cofradías y de todo el ritual que envuelve a este tipo de actos. Este desfile de carácter extraordinario estaba enmarcado en el Jubileo de las Hermandades, una derivada local del Jubileo Universal que convocó el ya fallecido papa Francisco.

El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna, Juan Antonio Pérez, y otros actores destacados del entorno religioso habían insistido en las últimas fechas en que la cita de este domingo tendría un carácter histórico, principalmente por hacer coincidir a tallas que de forma habitual son las protagonistas de celebraciones que nada tienen que ver unas con otras.

Procesión de las Hermandades y Cofradías de La Laguna por el Jubileo Diocesano / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Imágenes con historia

Cada una de las imágenes que recorrieron la ciudad cuenta con atributos históricos y devocionales particulares. Se trata de Nuestra Señora de La Concepción (alcaldesa honoraria y perpetua de La Laguna), San Juan (protector contra la peste de Landres en la ciudad y copatrono mayor de La Laguna junto a San Miguel), San Benito (protector de los campos de Tenerife), Santo Hermano Pedro (primer Santo de Canarias), San José de Anchieta (santo jesuita nacido en La Laguna), San Miguel (copatrono mayor de la ciudad junto a San Juan), San Cristóbal (patrón de La Laguna), Nuestra Señora de los Remedios (patrona de la Diócesis Nivariense) y el Santísimo Cristo de La Laguna (imagen de Cristo con más devoción en Canarias).

Ni la Iglesia vive sus mejores momentos ni esta cuenta en el casco lagunero con la fuerza que un día tuvo, pero todo lo que huela a intrahistoria es sinónimo de éxito en la vieja Aguere y, en particular, en esos ambientes más castizos a los que se les suele conocer como La Laguna profunda. Lo de este domingo no fue una excepción a la regla, más si cabe cuando estaban convocadas al acto las cofradías de todo Tenerife y de la provincia occidental. El resultado fue una notable afluencia de espectadores.

Procesión previa

A las 16:00 horas salió en procesión desde su Real Santuario el Santísimo Cristo de La Laguna. Era la imagen que faltaba para el desfile, después de que el pasado viernes por la tarde fuesen trasladadas hasta la Catedral San Juan, San Benito Abad, la Inmaculada Concepción y San Miguel. El Cristo lagunero recorrió la ciudad acompañado de su hermandad, la denominada Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.

Esa procesión previa tomó la calle Viana y subió La Carrera hasta la Santa Iglesia Catedral. Era esa hora de la tarde del domingo en que las ciudades parecen estar amodorradas. Bajo el sol y a paso lento cubrió la distancia que separa ambos templos laguneros. Cuando llegó, alrededor de las 16:45, restaban todavía tres cuartos de hora para que comenzase la celebración eucarística presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que precedería al desfile extraordinario.

Espectadores de toda la Isla

Poca gente por entonces en las calles, pero el interior de la iglesia se iba llenando de espectadores llegados de toda la Isla. También se sumó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. «Es una fecha que marca la historia de esta ciudad con esas nueve imágenes que salen en procesión este domingo y a las que tanta devoción se les tiene en este municipio», manifestó, antes de apuntar que el acto pone de relieve el vínculado entre Aguere y lo religioso.

«Vamos haciendo un poco de silencio para meternos en clave de oración», se escuchó por la megafonía a las 17:30 horas. Era el momento de la eucaristía. El nuevo obispo nivariense, que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de mayo, armó su homilía en torno a la importancia de la fraternidad en las hermandades y del amor «generoso y gratuito».

«Amor comercial»

Eloy Santiago contrapuso lo anterior con «el amor comercial tan demoda en nuestro mundo actual; te doy para que me des; si me invitas a tu cumpleaños, yo te invito al mío; si me regalas algo, yo te regalaré algo». Y añadió: «Así no es el amor de Jesús. Ese es un amor comercial de este mundo, esta sociedad consumista neoliberal. Ciertamente, el amor verdadero es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que se da gratuitamente». Asimismo, recordó que las cofradías surgen «de la acción caritativa para con los demás» y que el objetivo de las procesiones no es «lucir» las imágenes ni las hermandades, sino realizar una «catequesis» en la calle.

La misa contó con el acompañamiento musical del Orfeón La Paz, una de las entidades más señeras de la Ciudad de los Adelantados. Su presidente, Julián Brito Serrador, mostraba «ilusión» por haber podido estar allí y «colaborar musicalmente en este día tan especial». Así se expresaba cuando los pasos con las diferentes imágenes empezaban a salir de la Catedral. Fue un proceso lento. Casi una hora para que todas las advocaciones comenzasen su recorrido por el centro, que ya por entonces –y especialmente en la plaza de la Catedral y la calle de La Carrera– se encontraba repleto, al estilo de lo que ocurre en las principales celebraciones.

Hábitos, estandartes, incienso...

Cada talla iba acompañada de su hermandad correspondiente, así como de otras del municipio o de diferentes puntos de la geografía insular. Hábitos de toda clase, cruces, banderas, estandartes, incienso, bandas de música... Muchos detalles y cada uno con su historia, como el banderín o estandarte que acompañaba a San Miguel. Lo portaba el agente jubilado José Miguel Villa, presidente de la Asociación Cultural para la Consevación de la Historia de la Policía de La Laguna. Villa explicó que fue bendecido el pasado 29 de septiembre y que fue realizado conjuntamente por el cuerpo de la Policía Local y la Junta de Hermandades y Cofradías.

La procesión dio una vuelta al casco: calle de La Carrera, Ascanio y Nieves, San Agustín, Viana y de nuevo La Carrera hasta la Catedral. En ese último lugar se produjo el momento más emotivo de la jornada, cuando ya el reloj marcaba las 21:00 horas. La Inmaculada Concepción y San Benito fueron situadas en la calle de La Carrera y San Juan, en la vía de su mismo nombre. Esos tres pasos, al igual que San Miguel, debían continuar hacia sus templos. El resto de imágenes se situaron en el atrio de la Catedral. En ese punto, el Cristo de La Laguna se fue acercando a cada uno de los tronos y despidiéndose. Hubo aplausos e, incluso, algunos vivas. Era el cierre de una cita que muy probablemente no se repita en siglos.