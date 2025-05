Castillos, pintacaras y talleres para una jornada de diversión infantil en La Laguna

«Venga, vamos a comer y después volvemos», le decía un padre a su hijo en las inmediaciones de la Catedral. Eran las 13:00 horas y ambos esperaban en la cola para uno de los talleres infantiles que allí se ofrecían. Pero el niño decía que no se iba y que no y que no. Bajo una de las carpas habilitadas, otros menores jugaban al Scalextric. Y, en las cercanas calles Alcalde Alonso Suárez Melián y Bencomo, había quienes saltaban en unos castillos hinchables. Son las escenas de una jornada de diversión infantil en el casco histórico con motivo del Día de las Familias, que se prolongó este sábado desde las 10:30 hasta las 21:00 horas. El broche de la actividad estaba previsto que fuese un espectáculo de drones.

El pistoletazo de salida lo dio el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. «Es una cita en la que significamos la gran diversidad de familias que tenemos en nuestro municipio, en la isla de Tenerife y, en definitiva, en el mundo», manifestó. «Lo que queremos es trasladarle un mensaje claro y alto a la ciudadanía de que este ayuntamiento conoce perfectamente la gran diversidad que existe en la sociedad y, por lo tanto, vamos a estar siempre a su lado», añadió.

Siete localizaciones

El programa del Día de las Familias se distribuyó en siete localizaciones con el objetivo de facilitar el tránsito de las miles de personas que estaba previsto que se acercasen hasta el casco histórico, como finalmente ocurrió. Esos puntos de referencia eran las calles San Agustín y Heraclio Sánchez, el colegio La Aneja y las plazas de la Junta Suprema, el Adelantado, el Cristo y La Catedral.

Las disciplinas deportivas tomaron el protagonismo en la calle San Agustín, donde se podía practicar baloncesto, bádminton, boxeo, kárate y ajedrez, o tomar clases de zumba y disfrutar de distintos videojuegos vintage y de nueva generación. «También se ha habilitado un espacio para que las entidades sociales puedan ofrecer sus productos y captar nuevas personas voluntarias para sus diferentes causas», destacaron desde el Consistorio lagunero. Castillos inflables, colchonetas, pintacaras, talleres educativos, juegos de mesa o photocalls con personajes de cine completaban la oferta.

«Primera vez»

«Es la primera vez que venimos», afirmaba Carlos Díaz, un lagunero que caminaba por la Catedral junto a sus dos hijas en busca de alguna actividad que les apeteciese realizar. «Sí sabía que se había celebrado otros años, pero, por unas cosas o por otras, no había estado nunca por aquí», manifestó. Diferente situación era la de Ana y su hijo. Esta madre explicó que ya había participado de este acto en varias ocasiones. «Soy de La Verdellada y siempre me ha gustado mucho», dijo.

«Tenemos una edición que viene repleta de muchísimas actividades para todos los públicos y que va a durar hasta la noche, con un espectáculo de drones único que ya hemos tenido el placer de disfrutarlo en las otras catorce ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, y que hoy acogemos en La Laguna, de manera que esta noche se cierra ese ciclo», expresó el alcalde en la apertura de la cita, en la que invitó a la ciudadanía a sumarse.

Espectáculo de drones

Esa guinda, eso sí, se hizo esperar. Estaba previsto que el espectáculo comenzase a las 21:30 horas y los lugares recomendados para verlo eran la plaza de la Junta Suprema y alrededores, así como el Camino Largo y el Camino de Las Peras. A las 21:15, la primera de esas ubicaciones se encontraba llena de público. Pero el inicio se fue demorando por motivos de meteorología y logística, según indicaron desde el Ayuntamiento. El entorno del Estadio Municipal Francisco Peraza era la pista de despegue y allí se encontraban decenas de drones alineados en una imagen con aire de película de ciencia ficción. A las 22:45 horas aún no había empezado.