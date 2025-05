La Laguna llora la muerte de Elena Delgado, jefa de la Policía Local durante los últimos diez años

El Ayuntamiento de La Laguna lamenta el fallecimiento este jueves 15 de mayo de Elena Delgado, jefa de la Policía Local del municipio, a los 60 años. Lo ha confirmado el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, a través de las redes sociales.

"Es un día triste para La Laguna", ha escrito el alcalde lagunero. "Acaba de fallecer la subcomisaria jefe de la Policía Local, Elena Delgado. Siempre recordaremos su calidad humana, su entereza, su firme compromiso con la ciudadanía, su trato cercano, su amabilidad y su simpatía".

Nombrada en 2015

Elena Delgado fue nombrada máxima responsable de la Policía Local de La Laguna en marzo de 2015, hace ahora 10 años. Era la primera mujer que accedía al puesto de mando número uno del cuerpo de seguridad municipal.

Hoy es un día triste para La Laguna. Acaba de fallecer la Subcomisaria Jefe de la Policía Local, Elena Delgado. Siempre recordaremos su calidad humana, su entereza, su firme compromiso con la ciudadanía, su trato cercano, su amabilidad y su simpatía.

DEP. pic.twitter.com/xcDSNCv4Je — Luis Yeray Gutiérrez (@LuisYerayAlcald) May 15, 2025

Delgado llevaba más de un año de baja por una enfermedad. Su trabajo como agente de la autoridad lo compaginó con estudios universitarios de Grado Social, Derecho, Periodismo, Gestión y control de riesgos, entre otros, además de varios idiomas.

Su pasión por la seguridad ciudadana comenzó desde edad temprana, según contó en una entrevista a COPE Tenerife en 2021: "Desde pequeña tenía esa inquietud, pero no lo veía totalmente claro. Luego me presenté en Adeje, estuve un año en prácticas y comprendí que mi futuro iba a ir por ahí".

Sus primeros años

De sus primeros años en la Policía Local recordó, en esa misma entrevista, "el uniforme poco operativo e inadecuado para las inclemencias del tiempo en La Laguna". "Falda, bombín, bolso... Tuvieron que protestar para que les permitieran llevar el uniforme de los hombres", detalló.

Elena Delgado, subcomisaria jefa de la Policía Local de La Laguna que ha fallecido este jueves. / E. D.

Licenciada en Derecho y en Periodismo, con un grado en Seguridad y Control de Riesgo y con un máster en Seguridad, esta ariquera de nacimiento y lagunera de adopción se convirtió el 19 de marzo de 2015 la primera jefa del cuerpo local de seguridad en toda su historia. Antes había ascendido a subinspectora de la Policía Local de La Laguna, en concreto en 2006.

Policía desde 1988

Fue, además, la tercera mujer con un cargo similar en las Islas, tras sus compañeras de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia González, y de Santiago del Teide, Hortensia García. Policía Local desde el año 1988 -comenzó su carrera en Adeje-, dio el salto, tras opositar, a la Ciudad de los Adelantados en 1992.

Ha fallecido Elena Delgado, Subcomisaria de la Policía Local de La Laguna.



En mis etapas como concejal de Seguridad, su compromiso y calidad humana fueron clave. Hoy despedimos a una gran profesional y una gran persona.



Gracias por tanto. DEP.@policialalaguna @aytolalaguna_es pic.twitter.com/x2z2SwFW6P — Badel Albelo (@badel_albelo) May 15, 2025

Desde ese momento y hasta la fecha, Carmen Delia Delgado ha formado parte de la Policía Local de La Laguna, un cuerpo en el que ha ido ascendiendo a base de trabajo y formación hasta convertirse en su máximo referente.

"Un sueño"

"Es el fin de un sueño, pero de un sueño trabajado; no ha caído del cielo". Así resumió Elena Delgado su postura tras ser nombrada subcomisaria de la Policía Local de La Laguna.

Los mensajes de condolencias llegan desde todos los ámbitos del Consistorio lagunero y la sociedad del municipio. Badel Albelo, concejal de Seguridad, escribió en sus redes sociales: "En mis etapas como concejal de Seguridad, su compromiso y calidad humana fueron clave. Despedimos a una gran profesional y una gran persona".

Condolencias

También le dedica unas palabras el cuerpo que ha liderado durante una década. "Despedimos a nuestra compañera Elena Delgado. Con mucho pesar y profunda tristeza, comunicamos su fallecimiento", se lee en los perfiles de la Policía Local lagunera.

Una de las condolencias más sentidas es la que ha enviado la alcalde de Arico, Olivia Delgado, de donde era natural Elena Delgado. La alcaldesa ariquera escribió en sus perfiles de las redes sociales: "El mundo se me hace un poco más pequeño, un poco más gris. Con profundo dolor y el corazón desgarrado, me toca despedir a una mujer extraordinaria, Elena Delgado Hernández. No hay palabras suficientes para describir la huella que dejas, Elena".