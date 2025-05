Antonio Pérez Morales, el ‘bombero’ de la Diócesis

Se podría establecer un símil con ese segundo portero al que las circunstancias obligan a saltar al campo en el momento menos esperado. En septiembre de 2024, Antonio Pérez Morales tuvo que ponerse los guantes y liderar de forma interina la Diócesis de Tenerife. El puente de mando del Obispado no le era desconocido: durante la etapa de Bernardo Álvarez como prelado nivariense había sido vicario general y portavoz de la institución. «Hemos seguido trabajando, funcionando responsablemente, cada uno en lo que nos tocaba, y es para felicitarnos unos a otros», expresaba a modo de balance sobre los meses previos el pasado 24 de febrero, el día en que anunció a Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo. Pero no todo fue de color de rosa. Apenas habían transcurrido diez días de su designación como administrador diocesano cuando le sobrevino un importante contratiempo de salud. Había percibido que le faltaba el aire, que debía pararse jadeante en mitad de la calle... La causa estaba en un tromboembolismo pulmonar bilateral y en un infarto en el pulmón derecho. Se recuperó, regresó y empezaron las celebraciones aquí y allá, los asuntos administrativos, la Semana Santa y la organización del nombramiento del nuevo titular diocesano. En sus ocho meses al frente del Obispado no se salió de su habitual hoja de ruta de naturalidad y de ese tono notablemente más amable que el de algunos de sus colegas de profesión. Ni utilizó el cargo para mandar y sentirse alguien, ni quiso hacer carrera, ni se anduvo con maniqueísmos. Seguramente por eso se ganó la complicidad y consideración de muchos, incluso de los que ven la Iglesia desde la distancia. | Domingo Ramos